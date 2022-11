Śremscy terytorialsi ukończyli kurs działań rozpoznawczych

Trzykilometrowy bieg w pełnym umundurowaniu i bronią, testy z topografii oraz rozpoznawania sylwetek pojazdów armii obcych. Te zagadnienia musieli zaliczyć żołnierze 124. batalionu lekkiej piechoty aby móc wziąć udział w kursie KDR. Gospodarzem kursu była 5 MBOT.

W kursie uczestniczyli żołnierze 3. kompanii lekkiej piechoty ze 124 blp w Śremie. Za terytorialsami 10 intensywnych dni wypełnionych zajęciami od godziny 7:00 do 22:00. Przed przystąpieniem do zajęć, żołnierze musieli wykazać się odpowiednim przygotowaniem. Każdy z nich musiał przebiec 3 km z bronią, a także zaliczyć testy z zakresu topografii i rozpoznawania pojazdów armii obcych. Tempo biegu wyznaczał pomysłodawca, a zarazem kierownik kursu z 52 blp, który osobiście sprawdzał poziom przygotowania kursantów.



To już czwarta edycja Kursu Działań Rozpoznawczych. Listopadowa edycja miała m.in. doskonalić umiejętności związane z procedurą „call for fire” - czyli wzywanie wsparcia ogniowego. Instruktorzy z Centrum Szkolenia WOT uczyli żołnierzy naprowadzania artylerii w języku polskim i angielskim. Na zajęciach pojawił się również starszy podoficer dowództwa WOT – st. chor. sztab. Mirosław ZIARNIAK, który był jednym z pierwszych w Polsce JTAC (Joint terminal attack controller – osoba, która kieruje działaniami samolotów bojowych, zaangażowanych w bliskie wsparcie powietrzne i inne ofensywne operacje lotnicze z pozycji wysuniętej) dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem.

Pierwszą część kursu zakończyła gra terenowa odbywająca się na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Żołnierze prowadzili działania w ubraniach cywilnych. Ich celem było przejęcie informacji oraz sprzętu, niezbędnego do wykonania zadania podczas „pętli taktycznej”.