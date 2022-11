Piloci kibicują piłkarzom: sporo nas łączy

Polscy piłkarze dostali najlepszą eskortę honorową – do Kataru wylatywali w towarzystwie dwóch myśliwców F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Piloci odprowadzili reprezentację aż do polskiej granicy. – Trzymamy kciuki, by wrócili z tarczą. Staraliśmy się wprowadzić ich w wojowniczy nastrój – mówią lotnicy z Krzesin.

„Fork” i „Drago” – dwóch pilotów F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego pożegnało dziś reprezentację piłkarzy odlatujących na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Myśliwce w okolicach Łodzi zbliżyły się do samolotu, którym lecieli piłkarze. I tak przez kilkanaście minut znajdowali się w odległości kilku metrów. – Technicznie to było łatwe zadanie, podobne do tych, które wykonujemy podczas krajowych dyżurów bojowych albo w ramach Baltic Air Policing – wyjaśnia „Drago”. – W czasie zadania bojowego musimy po prostu zbliżyć się do samolotu, który nie ma włączonego transpondera albo ma jakieś problemy z nawiązaniem połączenia, i sprawdzić, co dzieje się na pokładzie. W tym przypadku to kluczowe zadanie było oczywiście inne – wyjaśnia pilot myśliwca.

Eskortując samolot piłkarzy, piloci chcieli w ten sposób dodać otuchy zawodnikom. – Wbrew pozorom trochę nas łączy – mówi „Drago”. – Każdemu wydaje się, że pilot to solista, który sam wykonuje postawione zadanie. A tymczasem liczy się u nas praca zespołowa oraz odpowiednie przygotowanie przez dowódcę. Zupełnie jak w piłce nożnej. Tam również nie da się wygrywać solo – mówi „Drago”.