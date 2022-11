Nowoczesny sprzęt optyczny dla żołnierzy

Wkrótce tego rodzaju nowoczesnego sprzętu będzie w wojsku więcej. Agencja Uzbrojenia zawarła bowiem umowę na dostawę kolejnej partii systemów optycznych i optoelektronicznych przez EOTech i Safran Vectronix. Kontrakt podpisany 27 października z firmą Griffin Group S.A. Defence sp.k. zakłada, że w latach 2022 – 2025 dostarczy ona siłom zbrojnym 6 tysięcy celowników holograficznych HWS EXPS3 oraz 2 tysiące lunet powiększających G-33. To sprzęt wyprodukowany przez EOTech. Ponadto do wojsk trafi także kilkadziesiąt dalmierzy laserowych Vector IV firmy Safran Vectronix.

Firmy EOTech i Safran Vectronix to czołowi producenci specjalistycznego wyposażenia osobistego dla żołnierzy na świecie, zwłaszcza systemów optycznych i optoelektronicznych. Polscy żołnierze od wielu lat korzystają ze sprzętu EOTech. Są to przede wszystkim różnego typu celowniki kolimatorowe i lunety. Ponadto stosują dalmierze laserowe produkcji Safran Vectronix. Znajdują się one w wyposażeniu zarówno operatorów jednostek specjalnych, jak i żołnierzy wojsk obrony terytorialnej.

Precyzyjny i czuły

Wartość umowy to 48 mln zł, przy czym porozumienie zawarto z tzw. prawem opcji, które umożliwia zwiększenie zamówienia. Jeśli Wojsko Polskie z tego skorzysta (Agencja Uzbrojenia nie ujawnia, ile sztuk sprzętu może zamówić dodatkowo), maksymalna wartość kontraktu może wynieść 348 mln zł brutto.

Masa dalmierza laserowego Vector IV razem z bateriami wynosi około 1,7 kg. Służy on do pomiaru odległości (z użyciem lasera diodowego o długości fali 1150 nm) na dystansie do 6 km. Zapewnia wówczas dokładność do 3 m. Jeżeli pomiar jest dokonywany na krótszym odcinku, czyli do 2 km, wówczas dokładność urządzenia wzrasta do 2 m. Ważące nieco ponad 300 g celowniki holograficzne HWS EXPS3 zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać strzelcowi obraz celu z wyeliminowaniem aberracji optycznych, skutkujących na przykład zmniejszeniem kontrastu.

Polska armia zamówiła celowniki HWS EXPS3 wraz z przeznaczonymi do nich lunetami G-33, których masa to około 300 g. Zapewniają one trzykrotne powiększenie (przybliżenie) obrazu. Są używane między innymi na karabinkach Grot.

Polskie celowniki w przyszłym roku?

Przy okazji zakupu nowego sprzętu optycznego przedstawiciele Agencji Uzbrojenia poinformowali, że wkrótce Siły Zbrojne RP zamierzają pozyskać również pierwsze polskie celowniki kolimatorowe. „W przyszłym roku planowane jest także udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pierwszej partii seryjnej celowników kolimatorowych opracowanych w ramach pracy rozwojowej pod nazwą »Zaawansowane indywidualne systemy walki Tytan« – poinformował ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia. W komunikacie podkreślono, że polski produkt przeszedł już badania kwalifikacyjne i obecnie jest opracowywana jego dokumentacja techniczna.