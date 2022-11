WOT podpisał porozumienie z UM w Lublinie

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Żołnierze z brygad OT będą podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić umiejętności w Centrum Symulacji Medycznej Uczelni.

Współpraca pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie trwa już od około trzech lat. Podpisanie porozumienia pieczętuje dotychczasowe działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji medycznych przez żołnierzy WOT. Zasadniczym celem porozumienia jest możliwość korzystania z zaplecza medycznego oraz kadry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do szkolenia Terytorialsów w zakresie ratownictwa medycznego, aby skuteczne nieść pomoc lokalnym społecznościom na terenie całej Polski.

Jak podkreślił gen. broni Wiesław KUKUŁA, dowódca WOT – niemal co szósty żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej ma specjalność wojskową związaną z medycyną. Kształtowanie i podtrzymanie kompetencji medycznych żołnierzy wymaga odpowiedniego zaplecza – miejsca takie jak to są doskonałym przykładem, iż szkolenie to może być realizowane blisko jednostek wojskowych na najwyższych światowych standardach. Wojna obronna Ukrainy nadaje szczególny kontekst formalizowanej dziś współpracy.