Powstają Branżowe Oddziały Wojskowe

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia Branżowe Oddziały Wojskowe – czwarty już projekt edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Będą w nim mogli wziąć udział uczniowie kształcący się na np. kucharzy, mechaników czy blacharzy. W ten sposób MON chce przygotować kandydatów na żołnierzy logistyków. Pilotażowo projekt będzie prowadzony w 12 szkołach.

Ministerstwo Obrony Narodowej od kilku lat prowadzi trzy projekty edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Są to Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, CYBER.MIL z klasą oraz Oddziały Przygotowania Wojskowego. Głównym ich celem jest przygotowanie ochotników do służby w siłach zbrojnych. Młodzież nie tylko realizuje podstawę programową, lecz także bierze udział w szkoleniu wojskowym, w tym w zajęciach teoretycznych i praktycznych na poligonach oraz w jednostkach wojskowych. Wszystko odbywa się przy wsparciu wojskowych instruktorów z tzw. patronackich jednostek wojskowych, szkoły mogą też liczyć na dotacje z MON-u oraz dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego. Absolwenci projektów z kolei mają przywieje przy wstępowaniu do armii, np. dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wojskowych uczelni.

Teraz minister obrony narodowej, przy współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, podjął decyzję o uruchomieniu kolejnego, czwartego już projektu edukacyjnego – Branżowych Oddziałów Wojskowych (BOW). Tym razem jest on skierowany do szkół branżowych I stopnia, gdzie uczniowie kształcą się m.in. na kucharzy, kierowców, mechaników, elektromechaników, blacharzy czy lakierników samochodowych. – Już dziś osoby po szkołach branżowych mają ogromne szanse na podjęcie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Z czasem zapotrzebowanie na takich fachowców w wojsku będzie tylko rosło. Dlatego celem projektu jest przygotowanie ochotników także pod kątem wojskowym i umożliwienie zainteresowanym, po złożeniu przysięgi i odbyciu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, służby na stanowiskach w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej – informują przedstawiciele MON-u.