WOT ma nowych instruktorów karabinów maszynowych

Kilka tysięcy sztuk amunicji wystrzelili Terytorialsi w czasie czterodniowego kursu instruktora UKM-2000. W szkoleniu zorganizowanym w dniach 6-9 listopada br. przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej udział brało kilkunastu Terytorialsów z różnych Brygad OT z całego kraju.

Kurs instruktora UKM-2000 to szkolenie, w którym kursanci muszą wykazać się wiedzą, precyzją i dobrą sprawnością fizyczną. W czasie 4-dniowych zajęć Terytorialsi uczą się zarówno budowy i praktycznego posługiwania się uniwersalnym karabinem maszynowym jak i występują w roli instruktora. To właśnie ten ostatni element szkolenia ma na celu metodyczne przygotowanie kursantów do przekazywania wiedzy żołnierzom w swoich brygadach. - Bardzo chciałem przyjechać na ten kurs ponieważ uważam, że każdy dowódca powinien dokładnie znać broń wykorzystywaną w jego pododdziale. Kurs oceniam wzorowo, w czasie jego trwania mieliśmy bardzo dużo zajęć praktycznych, które pozwoliły nam na opanowanie obszernego materiału i nabycie odpowiednich umiejętności – powiedział kursant z 6 Mazowieckiej Obrony Terytorialnej.

UKM-2000 to uniwersalny karabin maszynowy przeznaczony do niszczenia siły żywej, środków ogniowych i sprzętu technicznego. Karabin zasilany jest amunicją 7,62 mm x 51 NATO podawaną z taśmy rozsypnej umieszczonej w 100-nabojowej miękkiej torbie amunicyjnej.