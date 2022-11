Nowi generałowie w Wojsku Polskim

Nominacje na stopień generała brygady w Pałacu Prezydenckim otrzymało dziś także 13 pułkowników, a na stopień kontradmirała dwóch komandorów. Akt mianowania z rąk zwierzchnika SZ RP odebrali pułkownicy: Mariusz Fryc, zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN; Marcin Górka, dyrektor Departamentu Innowacji MON; Tomasz Jatczak, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; Sławomir Kojło, dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej; Robert Kopacki, zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, a także Roman Kopka, dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża; Sławomir Kozicki, zastępca dyrektora Departamentu Budżetowego MON; Jerzy Laskowski, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON; Jarosław Mokrzycki, dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG; Mirosław Polakow, szef Pionu Wsparcia – zastępca szefa sztabu DORSZ; Mariusz Skulimowski, szef Zarządu Logistyki P4 SGWP; Krzysztof Zielski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego P8 SGWP i kmdr Adam Rzeczkowski, szef Pionu Planowania – zastępca szefa sztabu DORSZ. Nowymi kontradmirałami zostali: Włodzimierz Kułagin, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz Jarosław Wypijewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia przypomniał, z jaką odpowiedzialnością wiąże się służba w korpusie generalicji Wojska Polskiego. – To bardzo ważny moment w życiu panów generałów, zwłaszcza tych, którzy wstępują do korpusu generalicji. Dla mnie jako prezydenta RP jest to niezwykle ważny moment, bo wiąże się on z odpowiedzialnością za przyszłość i bezpieczeństwo Polski i naszych rodaków. A to ma dziś fundamentalne znaczenie – powiedział. Wręczając akt mianowania na pierwszy lub kolejny stopień generalski, zwierzchnik sił zbrojnych zwracał oficerom uwagę właśnie na odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. – Ta tuba i buława ważą tony. Otrzymaliście je w wyniku oceny dotychczasowej służby i tego kim jesteście jako żołnierze RP i jako ludzie – zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent nawiązał też do bezpieczeństwa w naszym regionie i wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. – Niebezpieczeństwo jest realne, mamy sąsiada, który nie waha się rzucać gróźb i oczekiwać, że inne państwa będą mu podległe – mówił Andrzej Duda. Zaznaczył, że awansowani dziś oficerowie służą w jednostkach liniowych, dowództwach, sztabach, różnego rodzaju instytucjach związanych z armią. Podkreślił, że wszędzie ich rolą jest wzmacnianie bezpieczeństwa Polski.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wspomniał również o tym, czego obecnie oczekuje od generałów Wojska Polskiego. – Służba w korpusie generalicji wymaga otwartej głowy, mądrości, rzetelności i całkowitego oddania, zrozumienia tego czym jest Polska i obrona Rzeczypospolitej. Wierzę, że znakomicie podołacie swoim obowiązkom – powiedział prezydent. Zwrócił się również do rodzin oficerów. – Dziękuję, że tworzycie dom, który jest oparciem. Dziękuję za dni i godziny czekania, za przeżycie chwil niepokoju i gotowość do dźwignięcia wyzwań, które łączą się z tymi nowymi nominacjami. Dziś można iść już tylko do przodu, nie można się cofnąć. Zadanie jest wielkie, wierzę, że to rozumiecie – zakończył prezydent.

To drugie nominacje generalskie w 2022 roku. W sierpniu, na wniosek ministra ON, akty mianowania na stopnie generalskie od prezydenta Andrzeja Dudy odebrało 11 oficerów WP.

Awanse generalskie otrzymali:

gen. broni Krzysztof Radomski urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej (dziś Akademia Sztuki Wojennej). Służbę wojskową rozpoczął w 2 Pułku Zmechanizowanym, a potem zajmował różne stanowiska, m.in. w 15 Brygadzie Zmechanizowanej, 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 1 Brygadzie Pancernej. W 2016 roku został szefem Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, zastępcą inspektora wojsk lądowych DGRSZ. Po trzech latach służby w Warszawie został zastępcą dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, następnie jej dowódcą. Przez wiele miesięcy generał i jego podkomendni byli zaangażowani w ochronę polsko-białoruskiej granicy. Od czerwca 2022 roku gen. Radomski stoi na czele Inspektoratu Kontroli Wojskowej. Oficer uczestniczył w misji stabilizacyjnej w Iraku. Dowodził batalionem w trakcie trzeciej zmiany PKW na misji „Iraqi Freedom”.

gen. dyw. Wojciech Marchwica w 1990 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jest także absolwentem studiów dowódczo-sztabowych i studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. Studia generalskie ukończył w Pekinie, skończył także Generals Flag Officer’s and Ambassador’s Course w Akademii Obrony NATO w Rzymie.

Służbę zaczynał jako podporucznik w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, następnie zajmował różne stanowiska w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Od 2002 do 2006 roku dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych. Po rocznej służbie w Iraku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 21 BSP, a potem zastępcy dowódcy tej brygady. Przez rok dowodził 6 Brygadą Powietrznodesantową, następnie zajął stanowisko szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w DGRSZ. Niedługo później został inspektorem WS, a potem dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. Od 2020 roku jest szefem sztabu DORSZ. Generał Marchwica wykonywał zadania służbowe na stanowiskach dowódczych w składzie PKW w Kosowie, Iraku i Afganistanie.

Gen. bryg. nawig. dr hab. inż. Mariusz Fryc jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczelnię ukończył w 1995 roku w specjalności nawigacja naprowadzania. Do 1999 roku służył na różnych stanowiskach w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu. Po rozformowaniu jednostki służył w 3 Bazie Lotniczej.

W 2001 roku rozpoczął studia w AON na kierunku bezpieczeństwo narodowe, a po obronie został asystentem na uczelni w Katedrze Strategii na Wydziale Strategiczno-Obronnym. Uzyskawszy tytuł doktora zajął stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii i Geostrategii na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON.

W 2009 roku płk Fryc otrzymał stanowisko planisty w Zarządzie Ćwiczeń w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO (SHAPE). Następnie służył w Strategicznym Centrum Operacji. W 2011 roku został skierowany z SHAPE do Afganistanu.

Od 2012 roku służy w BBN. Początkowo jako główny specjalista w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, potem jako zastępca szefa i szef Zespołu Analiz Wojskowych. Kierował także Zespołem Transformacji Systemu Obronnego. W 2021 roku został zastępcą dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Gen. bryg. Marcin Górka jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej na kierunku Geodezja Wojskowa w specjalizacji nawigacji satelitarnej. Studiował także w NATO Defense College.

Oficer do 2007 roku służył w Sztabie Generalnym WP, gdzie zajmował kolejno stanowiska specjalisty, starszego specjalisty oraz pełnił obowiązki szefa oddziału, odpowiadając za budowę zdolności SZRP w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego. Następnie jako ekspert ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego służył w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk w USA.

W 2010 roku ponownie objął stanowisko w SGWP. Był współtwórcą koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP. W 2014 roku po ukończeniu studiów w NATO Defense College został pierwszym dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach.

W październiku 2020 roku płk Marcin Górka objął stanowisko dyrektora Departamentu Innowacji w MON. Wcześniej był wiceprezesem Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych.

Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak urodził się w 1973 roku w Zgierzu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (dziś LAW), studiów na Akademii Obrony Narodowej oraz studiów generalskich Maxwell w USA.

Służbę rozpoczął w 9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim na samolocie MiG-21 bis, następnie latał na samolotach MiG-21 w Łasku. W 2003 roku znalazł się w 1 eskadrze lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim i szkolił się na samolotach MiG-29. W 2010 roku płk Jatczak został zakwalifikowany do pierwszej grupy lotników szkolonych na F-16. Kurs podstawowy na „efie” ukończył w 2012 roku, a rok później objął stanowisko dowódcy grupy działań lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W 2016 roku dowodził pierwszą zmianą PKW w Kuwejcie w ramach operacji „Inherent Resolve”.

Ma uprawnienia instruktorskie, jest pilotem doświadczalnym na MiG-29. Dowodził 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a od lipca 2021 roku dowodzi 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego.

Gen. bryg. Sławomir Kojło jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze i AON. W 1990 roku rozpoczął służbę zawodową w 79 Samodzielnym Pułku Obrony Powietrznej Kraju na stanowisku oficera naprowadzania, następnie służył w 18 Pułku Przeciwlotniczym w Jeleniej Górze, a jako oficer Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego w Szefostwie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Do 2014 roku służył w Dowództwie Generalnym RSZ na stanowisku starszego specjalisty – kolejno w Oddziale Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej, a potem w Oddziale Szkolenia. W 2017 roku stanął na czele 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, następnie został szefem obrony przeciwlotniczej w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Od stycznia 2022 roku dowodzi 3 Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej.

Gen. bryg. Robert Kopacki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także studiów podyplomowych AON i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Służbę rozpoczął w 1987 roku. Od początku był związany z wojskami powietrznodesantowymi.

Najpierw służył w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej (dziś 6 Brygada Powietrznodesantowa), następnie w Jednostce Wojskowej GROM. W JWG był szefem wydziału operacyjnego, potem szefem sztabu jednostki. Dowodzenie jednostką objął we wrześniu 2016 roku, a rok później, czyli w 2017 roku, został zastępcą dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. W lutym 2022 roku rozpoczął kolejną kadencję na tym stanowisku.

Był uczestnikiem misji PKW w Iraku. Został odznaczony m.in. Gwiazdą Iraku, brązowym oraz srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązowym, srebrnym oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, a także srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Gen. bryg. Roman Kopka jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Służył w jednostkach podległych 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz Dowództwie 15 BZ i Dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej.

Służył w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON, Departamencie Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Departamencie Kadr MON. Przez trzy lata służył także w SGWP na stanowisku szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1. Od marca 2021 roku jest dowódcą 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

Gen. bryg. Sławomir Kozicki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Służył m.in. w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Zakopanem jako szef służby finansowej, główny księgowy oraz oficer pionu szkolenia. Karierę wojskową kontynuował w Sztabie Generalnym WP, a konkretnie w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P5, a później w Zarządzie Planowania Rzeczowego P8. W trakcie służby był także głównym specjalistą w Zarządzie Ekonomicznym i Planowania Rzeczowego w Dowództwie Wojsk Lądowych.

Od 2012 roku przez osiem lat był głównym specjalistą w Departamencie Budżetowym MON. Od grudnia 2017 jest zastępcą dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Gen. bryg. Jerzy Laskowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Studia podyplomowe ukończył w Akademii Obrony Narodowej, a generalskie na ASzWoj. Był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych, a potem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy. Karierę wojskową kontynuował w strukturach MON. Był specjalistą w Departamencie Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, potem w Departamencie ds. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego MON. Służył w Departamencie Polityki Obronnej MON. Był także głównym specjalistą w biurze Stałego Przedstawicielstwa RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W latach 2007–2009 był głównym specjalistą w sekretariacie ministra obrony, a potem analitykiem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Obecnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Gen. bryg. Jarosław Mokrzycki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej oraz Joint Forces Staff College w Norfolk. Po promocji oficerskiej w 1993 roku rozpoczął służbę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Zajmował także stanowiska w Dowództwie Wojsk Lądowych, był zastępcą dowódcy 21 BSP, służył w Departamencie Spraw Zagranicznych MON. W 2018 roku objął stanowisko dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Od października 2021 roku jest dowódcą Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Pełnił służbę także poza granicami kraju. Był oficerem operacyjnym w czasie misji ONZ-UNDOF na Wzgórzach Golan oraz szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku.

Gen. bryg. Mirosław Polakow jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, AON, Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Studia podyplomowe i generalskie ukończył w Akademii Sztuki Wojennej.

Służbę wojskową pełni od 35 lat, zaczynał od stanowiska dowódcy plutonu Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i w 2 batalionie piechoty górskiej, a następnie dowódcy kompanii. Służył w Dowództwie Wojsk Lądowych, m.in. jako starszy specjalista w Wydziale Szkoleń i Ćwiczeń. Dwa lata dowodził także Polsko-Litewskim Batalionem Sił Pokojowych. Służył poza granicami kraju w składzie: PKW Kosowo i PKW Afganistan. Za służbę pod Hindukuszem, zwłaszcza za umiejętne dowodzenie w czasie akcji bojowej, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego.

W latach 2013–2016 pełnił służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych NATO w Norwegii na stanowisku szefa Oddziału Planowania Ćwiczeń oraz dyrektora programowego ds. innowacji i rozwoju scenariuszy ćwiczeń. Po powrocie do kraju objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie pełnił funkcję szefa Zarządu Operacyjnego. Od czerwca 2021 roku jest szefem pionu – zastępcą szefa sztabu ds. wsparcia.

Gen. bryg. Adam Rzeczkowski ukończył Akademię Marynarki Wojennej na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego-Eksploatacja Okrętowych Systemów Pokładowych. Jest absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Dowódczej MW Newport w USA oraz studiów generalskich w Akademii Sztuki Wojennej.

Służbę wojskową pełni od 29 lat. Rozpoczął ją w helskim 11 Dywizjonie Ścigaczy na stanowisku dowódcy działu okrętowego. Na okrętach 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu zajmował kolejne stanowiska służbowe, po stanowisko dowódcy okrętu ORP „Zawzięty”. Od 2004 roku związany jest z Dowództwem Operacyjnym RSZ. Angażował się w prace związane z tworzeniem PKW, w tym misji w Iraku, Afganistanie i Republice Środkowej Afryki. Przewodniczył pracom zespołów autorskich opracowujących dokumenty Wojennego Systemu Dowodzenia SZ dla Naczelnego Dowódcy SZ.

Wielokrotnie służył poza granicami kraju, w Iraku i Afganistanie. Służył także w strukturach międzynarodowych, w Dowództwie JFC w Brunssum. W latach 2016–2018 był dyrektorem Ośrodka Monitorowania i Analiz MON. Od grudnia 2018 roku pełni funkcję szefa pionu – zastępcy szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Operacyjnym RSZ.

Gen. bryg. Mariusz Skulimowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę rozpoczął w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej, gdzie obejmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy kompanii dowodzenia oraz szefa sekcji rozpoznawczej. W latach 2002–2007 roku służył w strukturach 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, następnie w Wojskach Specjalnych. Początkowo zajmował stanowiska w JW GROM, a w 2009 roku budował od podstaw Jednostkę Wojskową „Nil” (wówczas Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych).

W 2013 roku wrócił do 10 Brygady Logistycznej na stanowisko zastępcy dowódcy, następnie objął dowodzenie 1 Pomorską Brygadą Logistyczną. Od marca 2021 roku jest szefem Zarządu Logistyki P4 w SGWP.

Gen. bryg. Krzysztof Zielski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Białostockiej. Studia generalskie ukończył w 2021 roku w Akademii Sztuki Wojennej.

Służbę rozpoczął w 1995 roku w 25 Batalionie Łączności, a potem kontynuował ją w Wojskowym Biurze Kryptograficznym. Był zastępcą Attaché Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Od 2008 roku służył w Zarządzie Planowania Rzeczowego P8 SGWP na stanowiskach: szef wydziału planowania, zastępca szefa oddziału planowania modernizacji technicznej, koordynator i zastępca szefa Zarządu. Od sierpnia 2020 roku jest szefem Zarządu Planowania Rzeczowego w Sztabie Generalnym WP.

Kontradmirał Włodzimierz Kułagin jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 13 Dywizjonie Trałowców 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia od stanowiska dowódcy działu okrętowego, zastępcy dowódcy okrętu, poprzez dowódcę ORP „Wigry” i ORP „Flaming”, po zastępcę dowódcy dywizjonu – aż do objęcia dowodzenia 13 Dywizjonem Trałowców. Służył na różnych stanowiskach także w Centrum Operacji Morskich, Dowództwie Marynarki Wojennej oraz Inspektoracie MW DGRSZ. W 2010 roku pełnił służbę w Sojuszniczej Misji Szkoleniowej – NATO Training Mission (NTM-I) w Iraku, w latach 2014–2017 był zastępcą Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacji w Norfolk i jednocześnie polskim oficerem łącznikowym przy Sztabie Połączonym SZ USA w Suffolk. Po powrocie do kraju był szefem sztabu Dowództwa 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, a od kwietnia 2021 dowodzi 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża.

Kontradmirał Jarosław Wypijewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Przez ostatnie trzy lata kierował zespołem w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w latach 2018–2019 był komendantem Portu Wojennego w Gdyni. Oficer służył też w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwie Marynarki Wojennej. Dwukrotnie był w Afganistanie oraz na misji ONZ w Syrii. Kilka dni temu kontradmirał Jarosław Wypijewski został nowym dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.