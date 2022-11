Nietypowe szkolenie żołnierzy WOT-u

Transport drogocennych dzieł sztuki nigdy nie jest prosty, tym bardziej jeśli odbywa się w czasie kryzysu. Prowadzenie właśnie takich działań przez ostatnie dwa dni ćwiczyli żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Organizatorzy warsztatów „Zabytek ‘22” zadbali o to, aby w tym czasie nie zabrakło niespodzianek.

Warsztaty „Zabytek ‘22”, podczas których żołnierze musieli otoczyć opieką dzieła kultury, trwały dwa dni. Ich inicjatorem był Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu. – To nowa instytucja podległa ministrowi obrony narodowej, która odpowiada m.in. za działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, gdzie są realizowane misje wojskowe z udziałem polskich żołnierzy – wyjaśnił podczas spotkania z dziennikarzami Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON-u. – Chcemy, aby ten ośrodek był jedną z kluczowych agend w tym obszarze w Sojuszu Północnoatlantyckim – podkreślił.

Wiceminister zaznaczył, że do działania w ramach warsztatów nie bez przyczyny zostali zaangażowani żołnierze WOT-u. Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny i ustawą o zarządzaniu kryzysowym to właśnie dowódca tego rodzaju sił zbrojnych jest odpowiedzialny za zarządzanie i wspieranie komponentu cywilnego w razie sytuacji kryzysowej. – Te ćwiczenia służą temu, aby przenalizować nie tylko same procedury, lecz także by ocenić działania, w których są wykorzystywane siły Wojska Polskiego – wyjaśnił. Dodał, że wojsko może być zaangażowane nie tylko do ewakuacji zbiorów jednostek czy muzeów podległych MON-owi, lecz ze wszystkich placówek na terenie kraju. – Dlatego przy naszych działaniach współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – powiedział Skurkiewicz.