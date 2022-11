Wojskowe gry terenowe z olimpijczykami

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 16 miejscowościach, w każdym województwie w jednej, będzie można wziąć udział w rywalizacji zespołowej, by sprawdzić swoją wiedzę oraz wykazać się sprawnością w różnych konkurencjach. Jedną z atrakcji będzie spotkanie między innymi z mistrzami olimpijskimi: szer. Dawidem Tomalą i st. mar. Wojciechem Nowickim.

Organizatorzy wojskowych gier terenowych zaplanowali zawody na terenach wokół jednostek wojskowych oraz miejsc pamięci, skwerów i placów miejskich. Do udziału w imprezie zaprosili wszystkich chętnych. Każda drużyna może liczyć od trzech do pięciu zawodników. Wyjątkiem są te złożone z rodzin wielodzietnych, których nie obowiązuje pięcioosobowy limit. Obowiązuje natomiast wymóg regulaminu stanowiący o tym, że w składzie zespołu musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Oprócz rodzin mogą to być na przykład członkowie organizacji proobronnych, grupa przyjaciół czy uczniowie klas mundurowych. Udział w zawodach jest bezpłatny.