Zostań szeregowym zawodowym!

Dotychczas szkolenia dla cywilnych kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych były prowadzone wyłącznie w jednostkach szkoleniowych wojsk specjalnych. Wkrótce to się zmieni i od 2023 roku kandydaci będą mogli zdobywać umiejętności także w centrach szkolenia innych rodzajów wojsk. Dzięki temu wojsko będzie mogło przeszkolić większą liczbę kandydatów. To część polityki zwiększania liczebności sił zbrojnych, podobnie jak przyjmowanie większej liczby osób do akademii wojskowych oraz na kursy podoficerskie.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej w przyszłym roku kandydaci na szeregowych zawodowych będą mogli kształcić się w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, a także w pięciu innych centrach szkolenia: Łączności i Informatyki w Zegrzu, Wojsk Lądowych w Poznaniu, Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Logistyki w Grudziądzu, Sił Powietrznych w Koszalinie. Przygotowano dla nich w sumie 200 miejsc.

Najwięcej, bo 65 ochotników, przyjmie centrum w Poznaniu. 50 osób będzie zdobywać wiedzę i umiejętności w specjalności pancerno-zmechanizowanej, a 15 – w zakresie rozpoznania ogólnego. 60 miejsc będzie czekało na przyszłych szeregowych wojsk specjalnych. Przejdą oni szkolenie w dwóch specjalnościach: lądowych działań specjalnych (30 miejsc) oraz wsparcia i zabezpieczenia działań specjalnych (30). Centrum w Koszalinie przyjmie zaś 25 osób do grup: radiotechnicznej (5), arterii przeciwlotniczej (10) oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych (10). Po 20 osób przyjmą centra w Zegrzu (wszyscy będą uczyć się eksploatacji systemów łączności) oraz w Grudziądzu (grupa materiałowa), a 10 osób trafi do Torunia, gdzie szkolenie będzie dotyczyć działań rakietowych i artylerii.

Jak zaznacza Ministerstwo Obrony Narodowej, nabór na szkolenie przyszłych szeregowych zawodowych różni się nieco od naboru do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. – Różnica polega na tym, że do centrów szkolenia będą przyjmowane osoby, które mają wykształcenie oraz kwalifikacje ściśle związane z korpusami i grupami osobowymi, w jakich będą się szkolić – wyjaśniają przedstawiciele resortu obrony narodowej. Dlatego poza wymogiem ukończenia co najmniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły zasadniczej lub szkoły zawodowej ochotnicy muszą mieć wykształcenie o określonym kierunku, to samo dotyczy innych kwalifikacji. Jakie to kierunki – MON niebawem ogłosi listę.

Kiedy złożyć wniosek

Zgodnie nowymi przepisami ustawy o obronie ojczyzny postępowanie rekrutacyjne będzie trwało od jednego do trzech dni, a wraz z badaniami – nie więcej niż pięć dni. W tym czasie kandydat będzie miał zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Komisja rekrutacyjna przeanalizuje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły, a potem ochotników czekają jeszcze m.in. egzamin sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Ci, którzy zgłoszą się na szkolenie w wojskach specjalnych, będą musieli dodatkowo przejść sprawdzian predyspozycji do pełnienia służby na stanowiskach w tym rodzaju wojsk.

Wszyscy zakwalifikowani zostaną powołani do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w centrum szkolenia, która będzie poprzedzać zawodową służbę wojskową. – DZSW obejmie 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem specjalistyczne, które w zależności od programu potrwa do 11 miesięcy – informuje MON.

Absolwenci szkolenia jako żołnierze zawodowi zostaną przeniesieni m.in. do jednostek Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Zainteresowani przyszłorocznym szkoleniem najpierw muszą złożyć do szefa wojskowego centrum rekrutacji wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którą będą pełnić w trakcie nauki w centrum szkolenia. Niektórzy powinni się pospieszyć. Tylko do 21 listopada tego roku mogą składać dokumenty kandydaci aplikujący do centrum w Toruniu. Do 17 lutego 2023 roku mają czas zainteresowani szkoleniem w Koszalinie, do 10 marca – w Poznaniu. 30 czerwca przyszłego roku to termin ostateczny w przypadku centrów w Zegrzu oraz Grudziądzu. Dla ochotników na szkolenie w wojskach specjalnych nabór zostanie przeprowadzony w dwóch edycjach: do 30 listopada tego roku oraz do 26 maja przyszłego roku.