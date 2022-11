Więcej Rosomaków WRT

Rosomak w wersji wozu rozpoznania technicznego to jeden z kilku typów pojazdów logistycznych, które mogą na polu walki udzielać pomocy technicznej uszkodzonym bądź zepsutym kołowym transporterom opancerzonym Rosomak. Ponieważ przeznaczone są one do udzielania jedynie pierwszej pomocy technicznej, ich specjalistyczne wyposażenie jest znacznie ograniczone. Pojazdy mają m.in. żuraw o udźwigu 1,3 t niezbędny, aby wymienić przebitą oponę, podnośniki – poduszki wysokociśnieniowe, narzędzia spawalnicze do naprawy uszkodzonych elementów podwozia i opancerzenia, a także sprzęt do diagnostyki i naprawy pokładowych systemów elektronicznych.

Podpisany dziś kontrakt to już druga umowa na dostawę Rosomaków WRT. Pierwsza o wartości 233 mln zł (brutto) została zawarta w 2014 roku. Na jej mocy SZRP otrzymały w latach 2016–2018 34 pojazdy, które trafiły do jednostek wyposażonych w KTO Rosomak, czyli m.in. do 17 oraz 12 Brygady Zmechanizowanej.