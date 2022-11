Świętujmy razem 11 listopada

Przede wszystkim, w ramach rozpoczętej przez nas w 2018 roku akcji „Niepodległa do Hymnu” , zachęcamy wszystkich, aby 11 listopada zgromadzić się w miejscach publicznych w swoich miejscowościach i w samo południe zaśpiewać razem Mazurka Dąbrowskiego. To najprostszy sposób pokazania przywiązania do polskich wartości, ojczyzny jako wspólnego dobra oraz tego, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

Na naszej stronie zbieramy informacje o miejscach, w których instytucje samorządowe, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne organizują wspólne śpiewanie. Już teraz mamy zgłoszenia o ponad 600 takich miejscach. I to nie tylko w kraju, ale także za granicą, m.in. w USA, we Francji, w Wielkiej Brytanii czy Danii. W Warszawie pod Zamkiem Królewskim będzie śpiewać chór Warszawianka, w Krakowie hymn zagrają hejnaliści z Wieży Mariackiej. Na wspólne śpiewanie warto umówić się z przyjaciółmi, rodziną czy sąsiadami. Na naszej stronie dostępne są słowa i nuty Mazurka Dąbrowskiego, można je wydrukować i śpiewać z taką ściągawką. Zachęcamy też wszystkich, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, do umieszczania zdjęć i filmików w mediach społecznościowych z hasztagiem #niepodlegladohymnu.

Święto Niepodległości warto spędzić w stolicy, bo tu czekają nas dodatkowe atrakcje…

Tak, rzeczywiście. Jak co roku, zapraszamy na Festiwal Niepodległa, to największa impreza kulturalna organizowana z okazji 11 listopada. Festiwal rozpocznie się zaraz po oficjalnych uroczystościach na placu Piłsudskiego, czyli o godzinie 13.00. W programie są m.in. koncerty na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pierwsi na scenie pojawią się artyści z dwóch polsko-ukraińskich zespołów: Enej i Zazula. Ma to wymiar symboliczny. Chcemy okazać w ten sposób wsparcie dla wszystkim uchodźców z Ukrainy. Potem zagrają Roxie Węgiel oraz zespoły LemON i IRA. Z kolei na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędą się warsztaty taneczne. Będzie można nauczyć się ludowych tańców, m.in. mazurka, oberka czy kujawiaka. Natomiast w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 32) zostanie zaprezentowany film odwołujący się do początków polskiej kinematografii, czyli pierwszy polski film fabularny „Powrót birbanta” z 1902 roku. Oryginalna taśma niestety nie zachowała się do naszych czasów, ale reinterpretacje w technice wirtualnej rzeczywistości wykonało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Trwający kilkanaście minut seans będzie można oglądać w goglach VR i na specjalnych obrotowych fotelach.

Przewidziano także zajęcia dla dzieci?

Oczywiście, dla najmłodszych również przygotowaliśmy bogaty program. Zapraszamy dzieci i rodziców do Akademii Sztuk Pięknych przy Krakowskim Przedmieściu. W samej siedzibie ASP, ale też w namiocie na dziedzińcu i w kordegardzie , która znajduje się przy bramie Akademii od strony Krakowskiego Przedmieścia, będą czekały takie atrakcje, jak: spektakle teatralne, zajęcia muzyczne, koncerty, warsztaty edukacyjne, plastyczne i historyczne, a także wspólne czytanie książek oraz strefa kreatywnej zabawy klockami COBI. Obejrzymy też ekspozycję modeli pojazdów wojskowych z klocków, m.in. bombowca Łoś, okrętu ORP Błyskawica czy czołgu PT-91 Twardy.

Zabytkowe pojazdy będzie można podziwiać na całym Krakowskim Przedmieściu…

Chcemy, aby cała ulica tętniła życiem. Przedefilują nią orkiestry, przejadą zabytkowe pojazdy z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Obejrzymy też przemarsz grup rekonstrukcyjnych. Na przykład GRH „Grenadiere” przygotuje prezentację polskiego wojska z lat 1918–1939. Dzięki rekonstruktorom zobaczymy, jak wyglądało umundurowanie przedwojennej Policji Państwowej. Atmosferę, jaka panowała w listopadzie 1918 roku, pomoże zrozumieć także inna inicjatywa. Aktorzy ucharakteryzowani na bohaterów naszej niepodległości będą co godzinę wygłaszać z balkonu hotelu Bristol najsłynniejsze fragmenty z wystąpień: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Cały festiwal potrwa do 20.00, a dokładny harmonogram znajdziemy na stronie niepodlegla.gov.pl.

Gorąco zachęcam do udziału w radosnym świętowaniu 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.