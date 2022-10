Pętla taktyczna zdana na piątkę!

104 rekrutów zdało dziś egzamin pętli taktycznej, który kończy szkolenie podstawowe. Tym razem kandydaci walczyli 16 dni w Dolaszewie – tam stacjonuje 122 batalion lekkiej piechoty.

Egzamin z pętli taktycznej to moment, do którego rekruci przygotowują się przez całe szkolenie podstawowe. Od jego wyniku zależy, czy kandydat stanie się żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i czy złoży uroczystą przysięgę wojskową. Egzamin rozpoczął się o poranku alarmem. Dla żołnierzy był to sygnał do wymarszu. Od tej chwili żołnierze podlegają nieustannej ocenie. Muszą szybko spakować się i zameldować gotowość do wymarszu do wskazanego miejsca, gdzie otrzymają zadania. Tego egzaminu nie da się zdać w pojedynkę. Liczy się umiejętność działania w drużynie.

Obserwowałem kandydatów przez całe szkolenie. Widziałem w nich ogromny zapał. Szkolenie podstawowe wiąże się z wielkim wysiłkiem fizycznym, ale również z wytrwałością psychiczną. Przygotowaliśmy dla rekrutów kilkanaście zagadnień, które miały na celu sprawdzenie nabytych przez nich umiejętności. Program jest dość napięty i trzeba przyswoić sporo wiedzy. Sprawdzamy rekrutów m.in. pod kątem umiejętności strzeleckich, przekazywania sobie sygnałów, reakcji na kontakt ogniowy, nawigacji w terenie czy pierwszej pomocy na polu walki – tłumaczy ppłk Maciej BETKA – dowódca 122 blp w Dolaszewie.