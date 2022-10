Śmigłowce pod lupą

O wyzwaniach czekających konstruktorów śmigłowców, a także pilotów oraz osoby odpowiedzialne za ich wyszkolenie mówili prelegenci konferencji Global Defence Helicopter. – Mamy doświadczenie z misji w Iraku, Afganistanie, na Filipinach, ale teraz otworzyła się zupełnie nowa rzeczywistość, z którą trzeba się zmierzyć – mówili eksperci w Warszawie.

– Pod względem geograficznym Polska to dziś serce odpowiedzi NATO na rosyjską postawę wobec wschodniej Europy. Kraj jest również w połowie drogi realizacji planu modernizacji technicznej swoich sił zbrojnych. Dlatego tu jesteśmy – powiedział gen. dyw. Neil Sexton CB, prezes Global Defence Helicopter, otwierając konferencję Global Defence Helicopter, która odbyła się w dniach 18–20 października w Warszawie. Oprócz zagadnień związanych z zadaniami śmigłowców i ich udziałem w konfliktach zbrojnych ważnym tematem spotkania był również śmigłowiec przyszłości i jego zadania. – Misje antyterrorystyczne, ochrona granic oraz misje humanitarne nadal mają duże znaczenie dla projektowania wiropłatów, ale równocześnie bierze się też pod uwagę choćby zmniejszenie zależności od paliw kopalnych – zaznaczył Neil Sexton. Paneliści wskazywali, że najnowsze konflikty zbrojne wymuszają na producentach nowe rozwiązania w produkcji maszyn. – Bardzo interesują nas doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych. Dzięki temu możemy odpowiadać na potrzeby użytkowników naszych śmigłowców – mówił Patrick Bréthous z Airbus Helicopters. – Zbieramy je i wciąż unowocześniamy nasze produkty – dodał.

Wiele miejsca poświęcono wojnie w Ukrainie. Uczestnicy konferencji analizowali udział śmigłowców w walkach toczonych w zaatakowanym przez Rosjan kraju, ale przewidywali również, w jaki sposób te doświadczenia wpłyną na przemysł śmigłowcowy. Jednym z prelegentów był gen. bryg. Philip Ryan, dowódca US Army Special Operations Aviation Command, w którego skład wchodzi 160 Pułk Lotnictwa Operacji Specjalnych, tzw. Night Stalkers. Jest to jednostka zajmująca się m.in. szkoleniem sił lotniczych operacji specjalnych na całym świecie, aby były w stanie wesprzeć misje lotnicze. Night Stalkers specjalizują się w nocnych operacjach, wykorzystując MH-47 Chinook, MH-60 Black Hawk, MH-6 Little Bird oraz MQ-1C Grey Eagle. Gen. Ryan był niegdyś jednym z pilotów pułku. – Jeśli chodzi o udział śmigłowców w walkach, mamy doświadczenie z Iraku, Afganistanu, Filipin, gdzie skupialiśmy się na wrogu, który w tym przypadku był organizacją, jak np. Al-Kaida. Jednak to, co się wydarzyło w tym roku w Ukrainie, to dla nas nowa rzeczywistość. Zresztą rozmawiamy tu o niej od początku konferencji – mówił gen. bryg. Philip Ryan. Generał stwierdził, że największym wyzwaniem będzie połączenie operacyjne platform powietrznych, które w przyszłości trafią do armii, tak aby sprostały zadaniom nowej rzeczywistości. Przyznał również, że to połączenie musi się odbywać nie tylko na poziomie jednej armii, ale wszystkich natowskich sił zbrojnych, które są przeznaczone do budowania rotacyjnych zespołów sił powietrznych. Obecnie nad tą spójnością pracuje Special Operation Aviation Command, szkoląc lotników NATO na wielu kursach. – Programy szkoleń dostosowujemy do wymagań konkretnych państw. A szkolimy je m.in. w zakresie MEDEVAC, planowania misji powietrznych, analizowania misji, integrowania sił powietrznych i naziemnych oraz standardowych procedur operacyjnych – wymieniał gen. Philip Ryan.