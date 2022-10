Polsko-niemieckie szkolenie terytorialsów

Przeszli trening strzelecki, pomagali poszkodowanemu na polu walki, przeprawiali się przez rzekę oraz bytowali w terenie przygodnym – to tylko kilka z zadań, które w miniony weekend musieli wykonać żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT. Polscy terytorialsi wyjechali do północnoniemieckiego miasta Torgelow, by tam się szkolić ze swoimi niemieckimi odpowiednikami.

– To było pierwsze szkolenie polskich i niemieckich żołnierzy obrony terytorialnej. Wspólny trening jest efektem wielomiesięcznej współpracy między 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej i Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern – mówi Marcin Górka, rzecznik prasowy zachodniopomorskich terytorialsów. Na ćwiczenia do Torgelow (miasto na terenie północno-wschodnich Niemiec) wyjechał pluton żołnierzy z 142 Batalionu Lekkiej Piechoty z Trzebiatowa. Niemcy do szkolenia wystawili kompanię Heimatschutz (meklemburska obrona terytorialna) ze Schwerina.

Polscy żołnierze do Niemiec pojechali w umundurowaniu z pełnym oporządzeniem i sprzętem do bytowania, ale bez broni. Tę na czas ćwiczeń otrzymali od Niemców. Jeszcze przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia Polacy przeszli przyspieszony kurs obsługi niemieckiego karabinka HK G-36, pistoletu HK P-8 oraz karabinu maszynowego MG-3.