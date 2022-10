Kolejni żołnierze 6 MBOT złożyli przysięgę

Przysięga na zamkowym dziedzińcu

22 października uroczystą przysięgę wojskową złożyło ponad 30 ochotników stacjonarnego szkolenia podstawowego. - Od zawsze marzyłam o wojsku, dodatkowo sytuacja na świecie jest niepewna, więc tym bardziej trzeba wypełnić swój obywatelski obowiązek - mówi szer. Daria Stępniak i przekonuje: - Kobiety doskonale dają sobie radę - i fizycznie, ale również psychicznie. Naprawdę nie ma z tym problemu.

Zadowolenia z decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej nie kryje szer. Bartłomiej Chmielewski. - Podczas szkolenia chciałem się sprawdzić. Bywały trudne momenty, ale trzeba było się zmotywować i wytrwać. Teraz, już po przysiędze czuję zaszczyt i dumę z tego, że mogę nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego i służyć ojczyźnie.

Żołnierze złożyli uroczystą przysięgę, teraz przed nimi służba wojskowa. - W mojej ocenie wasza postawa to wyraz współczesnego patriotyzmu. Dziękuję wam za ten krok - wstąpienie w szeregi Wojska Polskiego, poświęcenie czasu, zaangażowanie i chęć służby Polsce. Do zobaczenia na szkoleniach - mówił do nowych żołnierzy płk Witold Bubak - dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po raz pierwszy w historii 6MBOT przysięga odbyła się na zamkowym dziedzińcu. - Dzisiejsza przysięga składana w tak trudnych czasach pokazuje, że jesteście w stanie oddać to, co najważniejsze dla obrony kraju, za co bardzo wam dziękuję - zwrócił się do żołnierzy burmistrz miasta i gminy Iłża - Przemysław Burek.

Jeszcze raz w tym roku

Październikowy nabór był przedostatnim w tym roku. Ostatnie szkolenie podstawowe w 2022 roku rozpocznie się któregoś tam listopada, a jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa, podczas której przysięgać na sztandar będą również żołnierze z trwającego szkolenia weekendowego. Szczegółowych informacji udzielają rekruterzy, do których numery można znaleźć na stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Tekst: Weronika Chochoł/ 6 MBOT