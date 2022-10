CPdMZ odpowiada na apel Ignasia

21 października w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, w której udział wzięło ponad 60 żołnierzy Centrum oraz elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Akcja została zorganizowana dla wnuka byłego żołnierza zawodowego, 8-letniego Ingnasia, który choruje na białaczkę i walczy o życie.

Żołnierze z Centrum natychmiast odpowiedzieli na apel i z ogromnym zaangażowaniem przyłączyli się do akcji, zachęcając do oddania krwi również elewów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy we wrześniu rozpoczęli szkolenie w kieleckiej jednostce.