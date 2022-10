Szefowie obrony o bezpieczeństwie

Konferencja Szefów Obrony Państw Europy Północnej (Northern Europe Chiefs of Defense Conference) to coroczne spotkanie, podczas którego szefowie obrony dyskutują o aktualnych zagrożeniach bezpieczeństwa regionalnego. Tym razem miała miejsce w Polsce, w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie. Jej organizatorami były Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (US EUCOM) oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego. Spotkaniu przewodniczyli gen. Christopher Cavoli , naczelny dowódca sojuszniczych sił NATO w Europie, oraz gen. Rajmund T. Andrzejczak , szef Sztabu Generalnego WP. W wydarzeniu wzięli również udział dowódcy sił zbrojnych Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W czasie przerwy z dziennikarzami spotkali się generałowie Cavoli i Andrzejczak. Szef Sztabu Generalnego WP przypomniał, że ostatnie takie spotkanie odbyło się rok temu w Finlandii. – Wówczas zaproponowałem, aby kolejną konferencję zorganizować w Polsce. Nie przepuszczaliśmy jednak, że sytuacja będzie tak poważna, a spotkanie odbędzie się w diametralnie zmienionym środowisku bezpieczeństwa. Dlatego dziś rozmawiamy na tematy dotyczące bezpieczeństwa nie tylko za naszą wschodnią granicą, lecz patrzymy znacznie szerzej, by móc się przygotować na nadchodzącą trudną przyszłość – mówił generał.

Gen. Andrzejczak dodał, że formuła spotkań szefów obrony jest świetną okazją do tego, by wspólnie znaleźć rozwiązania na płaszczyźnie wojskowej odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, które następnie zostaną przedstawione politycznym decydentom. – Nie ma obecnie ważniejszego priorytetu niż wsparcie Ukraińców. W tym znakomitym zespole dowódców i szefów sztabów przygotujemy stosowne propozycje, aby to bezpieczeństwo zapewnić – zaznaczył.

Gen. Cavoli podziękował szefowi polskiego Sztabu Generalnego za bardzo dobrą i wciąż rozwijaną współpracę, a także za „jego przywództwo i przywództwo całych polskich sił zbrojnych”. – Gratuluję wszelkich wysiłków podejmowanych przez Polskę. Wasza wartość jako sojusznika jest nie do przecenienia. Jest wprost bezcenna dla całego Sojuszu – powiedział amerykański generał.

Naczelny dowódca sojuszniczych sił NATO w Europie podkreślał, że w ciągu ostatnich kilku lat nie było momentu, w którym spotkanie byłoby ważniejsze niż obecnie. – Nielegalna i niczym niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę stała się dla nas szansą, by jeszcze bardziej się zjednoczyć i porozmawiać na tematy istotne dla narodowego i regionalnego bezpieczeństwa – stwierdził generał. Przyznał też, że siłą Sojuszu Północnoatlantyckiego jest jedność. – Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie widziałem, aby Sojusz był tak bardzo zjednoczony jak obecnie. Idąc naprzód, zawsze będziemy silniejsi razem – dodał Cavoli.

Obaj generałowie zwrócili także uwagę na obecność na konferencji szefów sztabów Finlandii i Szwecji. Podkreślali, że wstąpienie tych państw do NATO zmieni mapę polityczną, geografię strategiczną i układ sił w regionie Morza Bałtyckiego.

Dzień wcześniej w ramach Northern Europe Chiefs of Defense Conference w Sztabie Generalnym spotkali się starsi podoficerowie dowództw (Command Senior Enlisted Leaders) krajów Europy Północnej i USA. Na co dzień doradzają oni szefom obrony w kwestiach związanych z korpusami podoficerów i szeregowych zawodowych. Podczas spotkania w Warszawie dyskutowali między innymi o inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwoju korpusu podoficerskiego w armiach państw Europy Północnej.