Terytorialsi szkolą się w sztukach walki

Użycie broni to zawsze ostateczność. Dlatego zachodniopomorscy Terytorialsi szkolą się w sztukach walki. By obronić siebie, swoich najbliższych czy osoby potrzebujące pomocy.

Wprowadzenie zajęć ze sztuk walki w Trzebiatowie, gdzie stacjonuje 142 batalion lekkiej piechoty wchodzący w skład 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, to pomysł dowódcy jednej z kompanii w Trzebiatowie por. Piotra Pietrzaka. Poza służbą w WOT jest on trenerem brazylijskiego jiu-jitsu i MMA w klubach Przemo Boxing Team i Berserkers Team w Gryficach. Por. Pietrzak posiada też purpurowy pas Ju-jitsu. - Każdy żołnierz powinien dobrze strzela, ale też umieć obronić siebie, czy kogoś innego - mówi por. Piotr Pietrzak. - Żołnierze uczą się, jak zachować się w określonych sytuacjach. Poza tym to dla nich frajda, uczyć się czegoś nowego. Poza tym sztuki walki podnoszą motorykę ciała, koordynację ruchową oraz dają dużą pewność siebie. Same plusy - mówi por. Pietrzak.

Szkolenia odbywają się w 142 batalionie lekkiej piechoty w Trzebiatowie podczas rotacji, czyli comiesięcznych, weekendowych szkoleń, które musi przechodzić obowiązkowo każdy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. W miniony weekend Terytorialsi z Trzebiatowa uczyli się podstaw brazylijskiego jiu-jitsu, boksu, zapasów i samoobrony.