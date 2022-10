Brązowy medal biegaczek

W portugalskiej miejscowości Beja żołnierze walczyli o medale 58. Wojskowych Mistrzostw Świata w Biegach Przełajowych. Reprezentacja Wojska Polskiego powróci z jednym brązem, który wywalczyła drużyna kobiet. W rywalizacji sztafet mieszanych Biało-Czerwoni zajęli szóste miejsce. Z pięciu możliwych do zdobycia złotych medali aż cztery trafiły do reprezentantów Bahrajnu.

– To był bardzo szybki bieg. Super, że kończy się dla nas brązowym medalem – komentował st. kpr. Henryk Szost, trener reprezentacji Wojska Polskiego w maratonie i biegach przełajowych. Rekordzista Polski w maratonie był zadowolony, że najszybsza z Polek Aleksandra Lisowska mimo trudnego sezonu potrafiła utrzymać bardzo dobrą formę do ostatniego startu. Oprócz st. mar. Lisowskiej punkty do klasyfikacji drużynowej wojskowego czempionatu zdobyły: st. szer. Izabela Paszkiewicz, szer. Angelika Mach i szer. Aleksandra Brzezińska. Cztery najlepsze Polki w rywalizacji indywidualnej zajęły miejsca: 10., 15., 16. i 19. Po zsumowaniu lokat okazało się, że zdobyły 60 oczek. Lepsze wyniki uzyskały reprezentantki Bahrajnu, które zajęły wszystkie miejsca na podium w rywalizacji indywidualnej, oraz zawodniczki z Kenii.

Panie rywalizowały na czterech pętlach o łącznej długości ok. 8,5 km. Od początku biegu mocne tempo narzuciły reprezentantki Bahrajnu i Kenii. Przed ostatnią pętlą najwyżej sklasyfikowaną Polką – na dziesiątej pozycji – była szer. Aleksandra Brzezińska. 14. miejsce zajmowała st. mar. Aleksandra Lisowska, 15. szer. Angelika Mach, 16. st. szer. Izabela Paszkiewicz, 21. st. szer. Iwona Bernardelli, a 23. st. szer. Olga Kalendarova-Ochal.



Na ostatniej pętli najwięcej sił zachowała Lisowska, która przesunęła się na 10. lokatę. Tegoroczna mistrzyni Europy w maratonie zakończyła rywalizację jako druga z Europejek. Szybsza od niej była tylko dziewiąta na mecie Francuzka Margaux Sieracki, która w ubiegłym roku zdobyła drużynowo srebrny medal mistrzostw Europy w crossie.