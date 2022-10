Brąz judoczki z CWZS-u

Z jednym medalem wróci reprezentacja Polski z mistrzostw świata w judo w Uzbekistanie. Na podium w Taszkiencie stanęła tylko szer. Beata Pacut-Kłoczko. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Górniczego Klubu Sportowego Czarni Bytom wywalczyła brąz w kategorii 78 kg. W walce o medal pokonała przez ippon Niemkę Alinę Böhm.

Szer. Beata Pacut-Kłoczko w Taszkiencie odniosła swój największy sukces w karierze. Wcześniej jej największym osiągnięciem było zdobycie w zeszłym roku w Lizbonie tytułu mistrzyni Europy. W Uzbekistanie rywalką 26-letniej Polki w walce o brąz była 24-letnia Niemka Alina Böhm, aktualna mistrzyni Europy seniorek i brązowa medalistka młodzieżowych mistrzostw Europy sprzed trzech lat. Szer. Beata Pacut-Kłoczko w pierwszej fazie walki dała się zaskoczyć młodszej rywalce, ale później przejęła inicjatywę i po dwukrotnym zdobyciu punktów za waza-ari wygrała pojedynek 20 s przed czasem. Drugi brązowy medal wywalczyła Ukrainka Elizaveta Litvinenko, złoto Brazylijka Mayra Aguiar, a srebro Chinka Ma Zhenzhao.

W drodze do medalu szer. Beata Pacut-Kłoczko w pierwszej walce pokonała reprezentantkę Uzbekistanu Irischon Kurbanbajewą. Polka wygrała w dogrywce, otrzymując punkty za waza-ari. W drugim pojedynku judoczka z CWZS-u pokonała przed czasem Nowozelandkę Moirę de Villiers. Trzecią walkę przegrała z Chinką Ma Zhenzhao. Czterokrotna medalistka mistrzostw Azji wygrała kolejne pojedynki i dotarła do finału. Tym samym umożliwiła reprezentantce Polski udział w walkach repasażowych. Po zwycięstwie przez waza-ari nad Włoszką Giorgią Stangherlin Polka zapewniła sobie przepustkę do walki o brąz.