Terytorialsi szkolili się pod okiem komandosów

Czarna taktyka. Na tym zagadnieniu skupili się tym razem byli operatorzy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca podczas szkolenia z terytorialsami. To już druga część tego typu zajęć.

European Security Academy we Włościejewkach, a dokładnie obiekt „Mogadisz”. To właśnie tam szkolili się instruktorzy 3 kompanii lekkiej piechoty ze 124. blp ze Śremu. Do współpracy zaprosili także kolegów z 11. MBOT oraz 5. MBOT.

Dwudniowy trening był kontynuacją poprzedniego modułu szkoleniowego, który miał miejsce w lipcu. Instruktorzy z C.T.C. Operated by Operators, sprawdzili, czego żołnierze nauczyli się podczas poprzednich ćwiczeń i przeszli do kolejnego zagadnienia. Tym razem terytorialsi ćwiczyli poruszanie się w terenie zurbanizowanym, szturm na budynek oraz obronę a także pracę na latarkach zamontowanych na broni.