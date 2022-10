Polska i Kanada wzmacniają współpracę wojskową

- Nie zgadzamy się z próbami odbudowy imperium rosyjskiego. My przestrzegaliśmy wielokrotnie przed tym faktem. Nasz nieżyjący prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie o tym mówił. Dziś widzimy do czego dopuszczają się wojska rosyjskie. Dopuszczają się zbrodni na okupowanych terenach ukraińskich. Zrobimy wszystko, żeby wspierać Ukrainę i zrobimy wszystko, żeby zatrzymać próby odbudowy imperium rosyjskiego. Zrobimy wszystko, żeby wojna nie rozlała się na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił szef MON.

Podczas spotkania podpisano Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Obrony Narodowej Kanady o współpracy obronnej.

- Nasze zadania związane są ze wzmocnieniem Sojuszu Północnoatlantyckiego, w związku z tym Polska przeznaczy w przyszłym roku ponad 3 % PKB na obronność. Wzmacniamy także liczebnie polskie siły zbrojne i wyposażamy je w nowoczesną broń, żeby odstraszyć agresora. Innym ważnym elementem procesu odstraszania jest współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a dziś mamy okazję do zacieśnienia relacji polsko-kanadyjskich. Służy temu podpisane przed chwilą memorandum dotyczące współpracy szkoleniowej i współpracy technicznej. Razem jesteśmy silniejsi - zaznaczył wicepremier Błaszczak.

-Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj spotkać się z moim odpowiednikiem i moim przyjacielem, panem wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem i mogliśmy wspólnie podpisać memorandum dotyczące pogłębienia współpracy obronnej między Polską a Kanadą. To będzie prawdziwie pogłębiona współpraca między dwoma sojusznikami. Dzięki temu będziemy mogli poszerzyć nasze możliwości współpracy przede wszystkim w obszarze wojskowym. Nasi żołnierze będą mogli ze sobą częściej ćwiczyć, będą mogli uczyć się od siebie wzajemnie, ale przede wszystkim też poznać się, a dzięki temu będziemy mogli zwiększyć poziom bezpieczeństwa – mówiła po podpisaniu memorandum minister Anand.

Polska i Kanada współpracują w ramach inicjatywy NATO - wzmocnionej wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO. Polska, jako jedyne państwo-gospodarz natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, ma status państwa kontrybuującego do eFP. Siły Zbrojne RP delegują pododdział pancerny do sformowanej przez Kanadę wielonarodowej batalionowej grupy bojowej eFP na Łotwie. PKW Łotwa liczy do 200 żołnierzy, zaś cała grupa bojowa NATO liczy ponad 1000 żołnierzy. Oprócz Kanadyjczyków i Polaków, w jej skład wchodzą żołnierze z Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.

Źródło: MON