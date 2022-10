Rusza aktywna rezerwa w WOT

Do tego rodzaju służby mogą być powołani żołnierze, którzy w przeszłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli przeszkolenie wojskowe oraz pełnili terytorialną służbę wojskową, której z różnych przyczyn nie mogli kontynuować, a w dalszym ciągu chcą służyć Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa forma służby jest dostępna w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Ruszają pierwsze powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej żołnierzy rezerwy, którzy będą pełnić służbę w ramach aktywnej rezerwy. Nowa forma służby to idealne rozwiązanie dla osób, które w przeszłości były związane z armią, a obecnie w dalszym ciągu chcą w niej służyć!

Jak zaznacza dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław KUKUŁA – aktywna rezerwa może być doskonałym wyborem dla byłych żołnierzy. Będzie również alternatywą dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, którzy nie są w stanie z uwagi na wymagania pracodawcy utrzymać wymaganej w służbie gotowości. Specjalnie dla takich żołnierzy zostaną utworzone w brygadach OT tzw. kompanie o niższej gotowości. Byli żołnierze zawodowi mogą liczyć na stanowiska dowódcze - jako zastępcy - oraz instruktorskie.

Zgodnie z Ustawą służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Okres pełnienia służby może być jednak większy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Służba ta może być pełniona również w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Za proces rekrutacji do tej formy służby odpowiadają Wojskowe Centra Rekrutacji i to tam ochotnicy chcący wstąpić w szeregi aktywnej rezerwy powinni skierować swoje pierwsze kroki.

Zgodnie z planami, już pod koniec października, w Wojskach Obrony Terytorialnej powinni pojawić się pierwsi żołnierze, którzy rozpoczną służbę w ramach aktywnej rezerwy.

Źródo: DWOT