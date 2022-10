Międzynarodowe ćwiczenie logistyków

3 października br. rozpoczęło się wielonarodowe ćwiczenie dowódczo – sztabowe Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego JLSG HQ V4. W ćwiczeniu, organizowanym przez 10 Opolską Brygadę Logistyczną, bierze udział ponad 400 żołnierzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Wielonarodowe ćwiczenie dowódczo – sztabowe Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego JLSG HQ V4 odbywa się na bazie obiektów szkoleniowych 10 Opolskiej Brygady Logistycznej i potrwa do 7 października. Ma ono na celu sprawdzenie możliwości sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej w wydzieleniu elementu dowódczego do koordynacji wsparcia logistycznego w operacjach połączonych. Jest to kolejny etap potwierdzenia zdolności i wypełnienia celów NATO.

Uroczystość otwierająca ćwiczenie rozpoczęła się od wprowadzenia kompanii honorowej i sztandaru wojskowego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz odegrania hymnów państwowych przez Orkiestrę Wojskową z Bytomia. Następnie dowódca Wielonarodowego Dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego (ang. Joint Logistic Support Group – JSLG) generał brygady Maciej Siudak powitał żołnierzy w Garnizonie Opole i powiedział – „Tworzymy połączoną Grupę Wsparcia Logistycznego. Jesteśmy gotowi, a teraz także jesteśmy gotowi udowodnić, że możemy wspierać logistycznie międzynarodowe połączone siły zadaniowe. Jestem przekonany, że każdy tutaj obecny jest świadomy swoich zadań i każdy tutaj obecny jest doskonale do tego przygotowany.” Dowódca zachęcił również wszystkich uczestników ćwiczenia do konsekwentnego dążenia do celu mówiąc – „Niektórzy osiągają sukces, bo są do tego przeznaczeni, ale większość osiąga sukces, bo są zdeterminowani”.