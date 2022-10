Niewybuchy w Gdyni

Specjaliści od podwodnych zadań 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzą neutralizację dwóch blisko 1000 kilogramowych min morskich typu GC, które zalegają na podejściu do portu w Gdyni oraz trzech bomb lotniczych o wadze około 500 kilogramów, zlokalizowanych wewnątrz portu. Faza bojowa operacji rozpocznie się we wtorek, 4 października. Każdego dnia przeprowadzone zostanie niszczenie jednego obiektu. W pierwszej kolejności usunięte zostaną bomby lotnicze znalezione wewnątrz portu, natomiast w następnych dniach planowane jest niszczenie min morskich typu GC zalegających na redzie portu. Zakończenie całej operacji zaplanowane jest na poniedziałek, 10 października. WAŻNE ! Z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych oraz promień oddziaływania, konieczne jest wprowadzenie stref bezpieczeństwa:

REKLAMA

tereny Portu Gdynia, Portu Wojennego oraz PGZ Stoczni Wojennej (przebywanie na terenach otwartych, nieosłoniętych zagraża życiu i zdrowiu).

na Zatoce Gdańskiej:

od linii brzegowej na odcinku Babie Doły – Gdańsk Westerplatte (włącznie) do 11 km w głąb morza (przebywanie w wodzie w godzinach operacji zagraża życiu i zdrowiu).

strefy obowiązują:

w dniach 4-6.10 w godzinach 11.00-15.00 oraz w dniach 7 i 10.10 w godzinach 9.00-15.00.



W promieniu 750 m od niewybuchów zlokalizowanych wewnątrz portu obowiązuje strefa bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na otwartym terenie (tarasy dachy, balkony, chodniki, ulice itp.). W tym czasie dopuszcza się przebywanie ludzi w budynkach, jednak z dala od okien i powierzchni przeszklonych.



Na wodach Zatoki Gdańskiej będą obowiązywały określone przez Urząd Morski strefy bezpieczeństwa oraz ograniczenia w żegludze. Ograniczenia będą dotyczyły także korzystania z trójmiejskich plaż. W czasie operacji wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz wchodzenia ludzi do wody.



Operację przeprowadzą marynarze z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Główny ciężar operacji zostanie zrealizowany przez żołnierzy Grupy Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni. Do akcji zaangażowana zostanie także załoga niszczyciela min ORP Kormoran. Działania Marynarki Wojennej RP realizowane będą we współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, Sztabami Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Miasta Gdyni. Zabezpieczenie rejonu na wodzie zapewnią jednostki pływające Urzędu Morskiego oraz Straży Granicznej. Do zabezpieczenia plaż skierowani zostaną funkcjonariusze Policji oraz pozostałych służb mundurowych z całego Trójmiasta.

Źródło: 8.FOW