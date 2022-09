Włoskie Typhoony w akcji

W kilka minut byli gotowi, by wystartować i wykonać operację przechwycenia rosyjskich samolotów. Włoscy piloci myśliwców Eurofighter Typhoon stacjonują w Malborku w ramach Baltic Air Policing i w tym miesiącu swoje misje wykonywali już kilkanaście razy. Każda z nich była spowodowana pojawieniem się rosyjskiego samolotu w pobliżu granicy polsko-rosyjskiej.

29 września dwa włoskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które stacjonują w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji Baltic Air Policing, poderwały się na sygnał „Alpha Scramble”. Rozkaz do lotu wydało niemieckie dowództwo Combined Air Operations Centre (CAOC), po tym jak rosyjski statek powietrzny zbliżył się do granicy z Polską, a jego lot nie został wcześniej zgłoszony kontrolerom lotu. Gdy Eurofightery podleciały do samolotu, ten wycofał się w głąb terytorium Rosji. Informację o tym zdarzeniu podały włoskie siły powietrzne w mediach społecznościowych: „To był kolejny natychmiastowy start włoskich samolotów stacjonujących w Polsce”.

Włosi przeprowadzili standardową operację przechwycenia samolotu, którą wykonują statki powietrzne patrolujące niebo krajów nadbałtyckich. Identyczne zadania wykonują Polacy m.in. na Litwie, w Estonii czy na Słowacji. Piloci i personel naziemny prowadzą nieprzerwany dyżur i 24 godziny na dobę są gotowi, aby w kilka minut poderwać samolot do lotu. Kiedy ogłaszany jest alarm „Alpha Scramble”? Najczęściej wówczas gdy granicę państwa próbuje naruszyć statek powietrzny bez transpondera (urządzenie identyfikujące) albo taki, który nie zgłosił wcześniej planu lotu. Zdarza się, że są to również statki pasażerskie. Oprócz tego, że piloci z misji BAP mogą przechwycić samolot i zmusić go do cofnięcia się, mogą również pomagać samolotom wylądować – jeśli te mają problem techniczny.