Gaudeamus igitur!

Otwiera się kolejny rok badań, wyzwań i podejmowania skutecznych, odważnych decyzji – mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji roku akademickiego w Wojskowym Instytucie Medycznym. Podobna uroczystość odbyła się dziś w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a w następnych dniach rok akademicki rozpoczną studenci pozostałych wojskowych uczelni.

– Dziękuję za zaproszenie na inaugurację w to wyjątkowe miejsce, w którym w codziennej służbie doskonalą się kadry lekarskie, ale też rozwija się cały system medycyny wojskowej i system bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego państwa – mówił dziś prezydent Andrzej Duda w Wojskowym Instytucie Medycznym. Placówka, prowadząca m.in. podyplomowe kształcenie medyczne, rozpoczęła dziś nowy rok akademicki. Andrzej Duda podkreślał znaczenie WIM-u, jego dokonania oraz postawę lekarzy w codziennej służbie, zwłaszcza w ostatnich latach. Prezydent nawiązał do trwającej od trzech lat pandemii COVID-19, zmagań z kolejnymi jej falami, budowy szpitali tymczasowych, a także do działań związanych z leczeniem weteranów i rannych na wojnie w Ukrainie. – Wojskowi medycy w Polsce bez wytchnienia stają na pierwszej linii frontu. Chylę czoła z czcią, szacunkiem i wdzięcznością za państwa oddanie – mówił Andrzej Duda.

Zwierzchnik sił zbrojnych zwrócił uwagę, że obecnie WIM zyskuje status państwowego instytutu badawczego, co dla szpitala oznacza nowe wyzwania, związane m.in. z medycyną wojskową, badaniami klinicznymi i naukowymi oraz nowymi technologiami podwójnego zastosowania. – Także od tego, co się u państwa dzieje, zależy kształt przyszłej wojskowej służby zdrowia. Obserwując bowiem przebieg wojny w Ukrainie nikt nie ma dziś wątpliwości co do tego, jak ogromne znaczenie dla skuteczności działań na polu walki oraz ochrony ludności cywilnej ma system wojskowej ochrony zdrowia – mówił Duda. Poinformował, że między innymi z takich powodów 1 września 2022 roku z inicjatywy wicepremiera Mariusza Błaszczaka powstał w MON zespół do spraw wypracowania rozwiązań organizacyjnych w obszarze zabezpieczenia medycznego, przygotowujących Siły Zbrojne RP do przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych. – Mam nadzieję, że w efekcie prac nie tylko powstanie system będący w stanie skutecznie odpowiedzieć na wszystkie potencjalne wyzwania, lecz być może powstanie też nowy rodzaj wojsk w strukturze polskich sił zbrojnych: wojska medyczne – zapowiedział prezydent.