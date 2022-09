Nowy znak specjalny komandosów

Żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów będą nosić na mundurach naszywkę z napisem „Commando”. Zgodnie z decyzją szefa MON-u ten przywilej zyskają jednak wyłącznie operatorzy z pododdziałów bojowych JWK. – Długo na to czekaliśmy – mówią żołnierze z Lublińca. Nowy znak specjalny komandosów nawiązuje do tradycji 1 Samodzielnej Kompanii Commando.

Decyzję o wprowadzeniu oznaki specjalnej „Commando” podjął wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek dokumentem, nowego znaku specjalnego będą mogli używać wyłącznie żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie bojowe. Oznacza to, że prawo do noszenia oznaki otrzymują żołnierze pododdziałów bojowych jednostki.

– Łuczek z napisem „Commando” otrzymają wszyscy absolwenci 13-miesięcznego szkolenia podstawowego, tzw. bazówki. Będzie on nagrodą za wysiłek włożony w to bardzo trudne i wyczerpujące szkolenie – mówi płk Wojciech Danisiewicz, dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów. Dodaje jednocześnie, że w JWK powstanie kapituła oznaki i specjalny regulamin dotyczący przyznawania tego emblematu. Chodzi bowiem o to, by prawo do łuczku „Commando” mieli również operatorzy, którzy ukończyli selekcję i szkolenie bojowe, zanim jeszcze w JWK zaczęły obowiązywać kursy podstawowe (tzn. do 2007 roku).