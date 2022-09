Terytorialsi 5 Mazowieckiej BOT przysięgali w Mławie

To była już piąta przysięga w tym roku złożona na sztandar 5 Mazowieckiej Brygady OT, a zarazem kolejna, która odbyła się poza koszarami jednostki wojskowej. Dowódca Brygady zwracając się do nowo zaprzysiężonych, wyraził dumę i satysfakcję z podjętej przez nich decyzji o założeniu munduru żołnierza Wojska Polskiego, która jest przejawem ich dojrzałości, a zarazem manifestacją gotowości do walki dla dobra ojczyzny.

Podczas uroczystości odczytano list Ministra Obrony Narodowej, który skierował do żołnierzy składających przysięgę. -Wierzę, że sumienną, wzorową służbą będziecie się przyczyniać do wzmacniania etosu naszego wojska i zwiększania bezpieczeństwa Polski. Żołnierze Wojsk Obrony terytorialnej aktywnie angażują się we wsparcie ukraińskich uchodźców, współpracują na rzecz zapewniania bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, służą pomocą wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ich obecność. Swoimi działaniami potwierdzają siłę i znaczenie tej wyjątkowej formacji Wojska Polskiego. Dziękuję Wam za zasilenie szeregów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.” – napisał wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Żołnierze 5 MBOT przed złożeniem uroczystej przysięgi ukończyli intensywne szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które rozpoczyna cykl szkoleń w WOT. Potwierdzeniem ukończonego szkolenia był egzamin - „pętla taktyczna”. Praktyczny sprawdzian nabytych umiejętności w czasie „szesnastki” Terytorialsi zdali w miniony czwartek na placu ćwiczeń taktycznych Targonie.

Kolejne szkolenia, zarówno dla nowych ochotników jak i rezerwistów z północnego Mazowsza rozpoczną się w Ciechanowie 7 października, 18 listopada, oraz 17 grudnia. We wszystkich batalionach lekkiej piechoty wyznaczeni są rekruterzy, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na pytania chętnych kandydatów do służby.

Kontakt do rekrutera, który pomoże przejść cały proces rekrutacji, można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Zostań Terytorialsem!

WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-60 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi obywatelstwo polskie, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno osoby, niepełniące do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.

Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT jest doskonałą szansą na połączenie życia rodzinnego, zawodowego z możliwością służby dla Polski.

Tekst: Elżbieta Obrębska/ rzecznik prasowy 5 MBOT