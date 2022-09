Służba na niebieskiej linii

Na Łotwie odbędzie się certyfikacja tzw. węgierskiego plutonu kompanii zmotoryzowanej. Jest to formacja mieszana, w skład której wchodzi 15 żołnierzy z Węgier i 16 z Polski. Dowództwo oraz załogi Rosomaków i samochodów terenowych Humvee stanowią Polacy. Węgrzy, którzy do brygady w Międzyrzeczu dotarli 12 września, pełnią funkcję piechoty. Pozostałe dwa plutony zostały sprawdzone pod względem przygotowania do misji już wcześniej, w pierwszych dniach września.

Międzynarodowy sprawdzian „misjonarzy”

Po dotarciu na miejsce międzyrzeccy zmotoryzowani oraz Węgrzy włączą się w organizowane rokrocznie międzynarodowe ćwiczenia „Silver Arrow”. Podczas wykonywania zadań polscy żołnierze będą współdziałać m.in. z wojskowymi z USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.

Później kompania przemieści się na inny łotewski poligon – w okolicę miejscowości Skrunda, gdzie będzie się szkolić już według swojego programu przygotowań do misji. W tych zajęciach zmotoryzowanych wspierać będą żołnierze armii Łotwy oraz Gwardii Narodowej USA.

Do Polski uczestnicy ćwiczeń powrócą 4 października. Odpoczynek będą mieli jednak krótki, bo wkrótce potem rozpoczną się cykle wymaganych kursów. Będą to m.in. szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy i z zasad przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym (C-IED) oraz specjalistyczne kursy dla dowódców, m.in. obsługi zagłuszarek dla pojazdów i drużyn piechoty. W ostatnich dniach października kompania zostanie sprawdzona pod względem przygotowania do misji. Certyfikacja całości VII zmiany PKW UNIFIL zaplanowana jest na koniec listopada. Do Libanu żołnierze 17 WBZ udadzą się w lutym przyszłego roku.

Na niebieskiej linii

Na misji żołnierze z Międzyrzecza będą pełnili służbę w pobliżu granicy Libanu z Izraelem, m.in. na wysuniętych posterunkach obserwacyjnych na obszarze zwanym blue line. – Na miejscu będziemy się poruszali głównie samochodami osobowo-terenowymi – mówi por. Marcin Biela, dowódca kompanii zmotoryzowanej. W górskich terenach Libanu drogi są wąskie i bardzo kręte, a jazda po nich nie jest łatwa. Dlatego przed wyjazdem na misję kierowcy zarówno Rosomaków, jak i innych typów pojazdów przechodzą dodatkowe szkolenie w polskich górach.

W czasie przygotowań do misji zmotoryzowani m.in. zapoznają się z procedurami postępowania w przypadku potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas patrolowania granicy. Jest to m.in. rozpoznanie osób nielegalnie posiadających broń i uzbrojonych grup oraz dalsze postępowanie w tym względzie we współpracy z miejscowymi służbami. Przygotowują się też do mediacji na wypadek zaistnienia niepokojów w rejonie pełnienia służby. – Doskonalimy także umiejętności postępowania w przypadku bezpośredniego ataku na patrol lub bazę – informuje por. Marcin Biela.

Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach ONZ w Libanie (UNIFIL) rozpoczął działalność w listopadzie 2019 roku. Jego trzon stanowi kompania piechoty zmotoryzowanej. Pododdział włączony jest w struktury batalionu irlandzkiego, który tworzy IRISHPOLBATT w Sektorze Zachodnim. Rejon, w którym PKW realizuje swój mandat, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego (granica Libanu z Izraelem).

Główne zadania PKW w Libanie to ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia – tzw. blue line – oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. W skład kontyngentu wchodzi do 250 żołnierzy.