Zdobyć kosmos

Innowacyjne i unikatowe technologie kosmiczne nie są domeną tylko zachodnich państw. Powstają także w Polsce – przekonywali podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przedstawiciele Thorium Space. Firma pracuje nad pierwszym polskim geostacjonarnym satelitą telekomunikacyjnym SmallGEO. Urządzenie może trafić na orbitę już za dwa lata.

– Nasze rozwiązanie będzie bezpieczniejsze, wydajniejsze i wielokrotnie tańsze od konkurencji – przekonuje Paweł Rymaszewski, prezes i założyciel Thorium Space, pytany o to, co wyróżnia satelitę, nad którym pracuje kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów zatrudnionych we wrocławsko-warszawskiej spółce z branży kosmicznej. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach spółka prezentowała postępy swoich prac badawczo-rozwojowych. Opracowany przez Thorium Space satelita będzie wyposażony w innowacyjny transponder telekomunikacyjny, który zapewni sieć o łącznej przepustowości od 35 do 100 Gbps. – Nasze urządzenie pracuje w pasmach X, K i Ka i jest wyposażone w pełni cyfrową macierz antenową Digital Beam Forming, która pozwoli utworzyć kanał łączności bardzo trudny, wręcz niemożliwy do zakłócenia – mówi Rymaszewski. – Satelita będzie zaopatrzony w systemy, które w razie próby zaburzenia jego pracy z ziemi będą w stanie zlokalizować źródło zakłóceń z dokładnością do kilkuset metrów – dodaje.

Pełne ucyfrowienie systemu nadawczo-odbiorczego ma także tę zaletę, że pozwoliło „odchudzić” satelitę o kilkaset kilogramów, co wyraźnie wpłynie na jego cenę. – Redukując wagę poprzez pozbycie się wszystkich elementów mechanicznych, oszczędzimy miliony euro na kosztach wyniesienia SmallGEO na orbitę – podkreśla prezes Thorium Space.