Kieleckie nagrody

Jednak od 11 lat najważniejszymi laurami wręczanymi podczas MSPO są dwie nagrody specjalne, przyznawane przez prezydenta i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. I to właśnie od tych dwóch nagród rozpoczynamy prezentację laureatów MSPO 2022.

Nagrody Defender dla najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów zbrojeniówki są przyznawane od 25 lat. Od tego czasu laur ten zdobyły dziesiątki produktów, z których większość – co bardzo istotne – trafiła do wyposażenia Sił Zbrojnych RP. O tym, które rozwiązanie zostanie uhonorowane Defenderem, decyduje jury konkursowe, które składa się z przedstawicieli kancelarii premiera, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz resortów: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, rozwoju i technologii, edukacji i nauki, a także reprezentantów polskiej armii i służb mundurowych.

REKLAMA

Nagroda prezydenta RP

Zgodnie z tradycją zwierzchnik SZRP honoruje produkt, który w jego ocenie najbardziej zwiększa bezpieczeństwo polskich żołnierzy. W tym roku prezydent Andrzej Duda uznał, że kryteria te najlepiej spełnia system pasywnej lokalizacji (SPL) opracowany przez inżynierów z konsorcjum, na którego czele stoi firma PIT-Radwar S.A. wspierana przez spółkę AM TECHNOLOGIES Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy oraz Politechnikę Warszawską.

Przedstawiciele PIT-Radwaru podkreślają, że SPL to rozwiązanie unikatowe na skalę światową. – System pasywnej lokalizacji składa się z dwóch, działających niezależnie od siebie, pasywnych radarów, PCL, czyli passive coherent location, i PET, czyli passive emitter tracking. Na świecie nie ma obecnie podobnego rozwiązania, łączącego oba te radary w jedno urządzenie – wyjaśnia Piotr Szulborski z działu marketingu firmy PIT-Radwar S.A.

Jak wskazuje Szulborski, radar PCL wykrywa obiekty dzięki różnego typu falom – telewizyjnym i radiowym, które odbijają się od każdego statku powietrznego, nawet wykonanego w technologii stealth, czyli teoretycznie niewykrywalnego. – W przypadku fal radiowych możemy radarem PCL wykrywać obiekty nawet z odległości 200 km, co jest wartością naprawdę imponującą. W przypadku fal telefonii komórkowej GSM jest to około 10 km, a fal telewizyjnych do 80 km – dodaje.

Jeśli chodzi o radar PET, to wykrywa on promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektroniczne zainstalowane na pokładzie samolotów, śmigłowców czy dronów. Zasięg tego radaru to nawet 200 km.

Przedstawiciele PIT-Radwaru zauważają, że aby SPL był jak najbardziej wydajny, powinien działać w sieci, na zasadzie „slave –master”. Najbardziej wskazaną konfiguracją jest układ – trzy radary SPL jako dostarczyciele danych (czyli slave) i jeden pełniący funkcję zbierającego i analizującego zebrane informacje (czyli master).

Innowacyjność systemu pasywnej lokalizacji została doceniona przez zwierzchnika sił zbrojnych i na tegorocznych targach MSPO rozwiązanie to otrzymało nagrodę główną.

Nagroda szefa MON-u za ORP „Albatros”

Drugim najważniejszym laurem kieleckich targów jest nagroda specjalna szefa MON-u. W tym roku wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak zdecydował się uhonorować konsorcjum składające się z firm: Remontowa Shipbuilding S.A. (lider) z Gdańska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) z Gdyni, PGZ Stocznia Wojenna z Gdyni. Nagroda została przyznana za drugi z serii niszczycieli min Kormoran II (projekt 258), czyli ORP „Albatros”.

Jednostka, mierząca 58,5 m długości i 10,3 m szerokości, ma wyporność 830 t i podobnie jak prototypowy ORP „Kormoran” jest wykonana ze stali niemagnetycznej, co pozwoliło zredukować do minimum ryzyko wykrycia jej (i zniszczenia bądź uszkodzenia) przez miny morskie, do których eliminacji jest przeznaczona.

ORP „Albatros” różni się od ORP „Kormoran” zmodernizowanym systemem walki podwodnej. Okręt jest wyposażony nie tylko w nowe morskie roboty (Saab Double Eagle Sarov i Teledyne Gavia), lecz także w nowy sonar holowany – model Kraken Katfish 180. Będzie to pierwszy polski okręt, który zostanie uzbrojony w nowoczesny przeciwlotniczy system artylerii OSU-35K.

ORP „Albatros” wszedł do służby w MWRP w sierpniu 2022 roku.