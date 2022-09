Wybitna kobieta-generał na kartce Poczty Polskiej

Poczta od kilku lat odsłania kulisy swoich archiwów, które są jednymi z największych w Polsce. Zasoby pocztowe mierzą kilometry akt dokumentujących nie tylko historię Spółki, ale również dzieje jej pracowników nierozerwalnie związanych z historią ojczyzny. Wśród różnorodnych dokumentów znajdujemy zarówno te mówiące o okolicznościach zatrudnienia, zajmowanych stanowiskach, referencjach i rekomendacjach, jak i poświadczenia o działalności publicznej, czy stopniach wojskowych. Archiwum Poczty to skarbnica wiedzy dla historyków, badaczy dziejów Polski, pisarzy i publicystów.

Poczta Polska współpracuje z Archiwum Akt Nowych w celu pozyskania informacji na temat dokonań Pocztowców i osób związanych z działaniem organizacji patriotycznych działających w jej strukturach.

Prezentowana na wystawie dokumentacja odkrywa działalność komórek organizacji pocztowej, jej strukturę, zadania oraz członków. W zbiorach znalazły się również przejęte listy żołnierzy niemieckich z frontu, które wysyłali do swych domów. Te materiały wykorzystywane były przez wywiad AK do określania nastrojów wśród wrogiej armii, położenia jednostek i innych elementów potrzebnych do analiz militarnych i wywiadowczych. Organizacja pocztowa przejmowała również donosy pisane do władz niemieckich.

Dzięki zarchiwizowanym dokumentom ujawniono, że w strukturach ZWZ-AK funkcjonowała poczta wewnętrzna, której działalność de facto stanowiła podstawę rozwoju organizacji. Zaprezentowano także dokumenty pokazujące sposób obiegu poczty wewnętrznej.

Archiwa Poczty Polskiej są imponujące. Najstarsze przechowywane akta mają 151 lat – początek ich wytwarzania datowany jest na rok 1870. Spółka przechowuje około 200 tys. mb dokumentacji, co odpowiada wielkości ustawionych segregatorów z dokumentami wzdłuż drogi z Katowic do Łodzi. Dokumentacja zajmuje powierzchnię blisko 25 tys. m2, czyli prawie cztery boiska piłkarskie.

Prace badawcze prowadzone w Archiwum Poczty prowadzą do odkrywania dokumentacji o szczególnym znaczeniu historycznym. Tak też powstała baza danych pracowników Poczty Polskiej zatrudnionych w latach 1918–1939 z obszaru Warszawy, Łodzi, Lublina i Białegostoku, sporządzona na podstawie akt osobowych zgromadzonych w magazynach archiwum zakładowego w Warszawie. Obecnie tworzona jest kolejna baza dla dokumentacji pracowników Poczty, Radiofonizacji Kraju i Radia, zatrudnionych po 1945 roku.

O kartce

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową na kartonie białym, w nakładzie 5.000 sztuk. Projekt: Poczta Polska S.A. Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP Warszawa 1. na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,60 zł): zdjęcie oryginalnego, należącego do Marii Wittek orderu Virtuti Militari. na ilustracji: zdjęcie gen. Marii Wittek na tle szkicu budynku Archiwum Akt Nowych, w którym znajdują się zbiory utworzonej przez nią Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość Polski.

