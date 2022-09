Szef duńskiego MON-u w Polsce

Zacieśniamy relacje i wspólnie troszczymy się o bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich – mówili ministrowie Mariusz Błaszczak i Morten Bødskov podczas konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu rozmów w Warszawie. Politycy poruszali tematy związane przede wszystkim ze współpracą obu armii, ale też mówili o wspólnych interesach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego.

Wicepremier Mariusz Błaszczak spotkał się dziś w Warszawie z Mortenem Bødskovem, ministrem obrony Danii. Tematem rozmów było przede wszystkim bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich, współpraca wojskowa oraz wsparcie, jakie oba kraje mogą dać Ukrainie. – Dla obu naszych państw bezpieczeństwo w basenie Morza Bałtyckiego jest bardzo ważne. Doceniamy też zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy, m.in. organizację spotkania ministrów obrony narodowej krajów NATO w Kopenhadze w sprawie koordynacji wsparcia tego kraju – powiedział po zakończonym spotkaniu Mariusz Błaszczak.

Dania należy do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, którego siedziba znajduje się w Szczecinie. Zadaniem tej instytucji jest utrzymanie ciągłej gotowości do dowodzenia lądowymi operacjami NATO na północno-wschodniej flance Sojuszu. Służy w niej około 400 oficerów z 25 państw, m.in. Danii, Polski, Kanady, USA, Holandii czy Chorwacji. – Bardzo doceniamy współpracę z Danią w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego – zapewniał wicepremier Mariusz Błaszczak. Dania aktywnie wspiera działania NATO w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance. 7 września rząd tego kraju ogłosił, że duńskie wojsko wyśle do Estonii 14 czołgów Leopard 2A7. Będzie to pierwsza operacja wojskowa tego kraju od 2003 roku, kiedy Duńczycy brali udział w misji na Bałkanach. – Wysyłając żołnierzy i czołgi do Estonii, bierzemy udział w zarządzaniu jednym z wyzwań bezpieczeństwa NATO, które jest wynikiem wzmożonej obecności Rosji w regionie bałtyckim i wojny w Ukrainie – powiedział gen. dyw. Gunner Arpe Nielsen, dowódca duńskiej armii.