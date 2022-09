Poznajcie liderów bezpieczeństwa

Najważniejszą nagrodę – Grand Prix – otrzymały Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 z Łodzi, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Członkowie kapituły uznali, że rozwój tej firmy w znaczący sposób przyczynia się do budowy bezpieczeństwa Polski. Wśród projektów realizowanych przez WZL Łódź jest Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna do wynoszenia ładunków badawczych powyżej Linii Kármána. Doceniono również świetne przygotowanie i wyszkolenie kadry, zmodernizowaną infrastrukturę firmy, a także inwestycje w nowoczesne hangary w Europie, halę produkcji kompozytowych i lądowisko dostosowane do pracy w nocy. Tytuł Lider Bezpieczeństwa Państwa łódzkie zakłady otrzymały w kategorii „Innowacyjna firma”.

Jednym z tegorocznych laureatów została Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia, która wyróżnienie zdobyła w kategorii „Innowacyjny produkt”. Kapituła doceniła dwa produkty Łucznika: karabinek w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS GROT B16 oraz subkarabinek w kolbowym układzie konstrukcyjnym MSBS GROT C10 zasilany amunicją 5,56 x 45 mm NATO. – To wyjątkowe i prestiżowe wyróżnienie dla naszego zakładu, dla konstruktorów i dla wszystkich pracowników, dzięki którym nasza fabryka broni tworzy produkty najwyższej jakości – mówił dr Wojciech Arndt, prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom. Wojciech Arndt przypomniał, że MSBS GROT B16 oraz MSBS GROT C10 to pierwsze po II wojnie światowej, zaprojektowane w Polsce konstrukcje tego typu, wdrożone do seryjnej produkcji w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. – Z tego właśnie wynika ich olbrzymie znaczenie dla obronności naszego kraju – podkreślił prezes Łucznika.

Kapituła przyznała także nagrodę resortowi sprawiedliwości za zainicjowanie nowego systemu inteligentnego wspomagania funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakładach karnych. – Ministerstwo Sprawiedliwości stawia na zastosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych na rzecz poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianej informatyzacji na poziomie sądów i prokuratur, jak i wypracowania różnego rodzaju narzędzi dla instytucji czy służb wymiaru sprawiedliwości – mówił podczas gali wiceminister Marcin Romanowski.

W kapitule konkursu zasiadają gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski, płk Witold Lewandowski (przewodniczący) z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. Bogusław Dziewulski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk. dr hab. Szymon Mitkow z Wojskowej Akademii Technicznej i kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek z Akademii Marynarki Wojennej.