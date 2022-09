MSPO – Pod dyktando śmigieł

O śmigłowcowych potrzebach SZRP doskonale wiedzą koncerny specjalizujące się w produkcji tego typu konstrukcji, dlatego wykorzystują każdą okazję do promocji swoich produktów. A mało która jest tak dobra, jak przyciągający uwagę nie tylko polskiej armii, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Śmigłowcowe MSPO

W tym roku na kieleckich targach można zobaczyć aż osiem śmigłowców kilku typów, co jest rekordem w historii tej imprezy. Większość z nich, poza muzealnym unikatem, czyli pierwszym produkowanym w Polsce seryjnym śmigłowcem – WSK SM-1 (z zasobów Muzeum Lotnictwa Polskiego), może zainteresować polską armię.



Do Kielc przyleciały: szkoleniowy Robinson R44 Raven II (z zasobów Lotniczej Akademii Wojskowej), cztery konstrukcje wielozadaniowe: AW149, AW109 Trekker i Bell UH-Y Venom oraz Black Hawk S70i (w wersji ratowniczej dla straży pożarnej), a także dwie maszyny uderzeniowe: Boeing AH-64 Apache i Bell AH-1Z Viper. Na targach pokazywana jest również makieta lekkiego śmigłowca H145 – maszyna została pozbawiona napędu i niektórych systemów awionicznych.

Powietrzne wsparcie Marines

Z wymienionych śmigłowców największą uwagę zwiedzających targi przyciągają dwie konstrukcje Bella – UH-Y Venom i AH-1Z Viper. Obie maszyny są bowiem pokazywane publicznie w Polsce po raz pierwszy. Co ważne, śmigłowce te pochodzą z zasobów amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej (US Marine Corps) i do Kielc przyleciały z USS Kearsarge (LHD-3), czyli okrętu desantowego klasy Wasp, który od kilku tygodni bierze udział w ćwiczeniach NATO na Bałtyku.



Firma Bell reklamuje swoje śmigłowce jako rozwiązanie „najkorzystniejsze ekonomicznie i logistycznie” dla użytkownika. UH-Y Venom i AH-1Z Viper, czyli odpowiednio maszyna wielozadaniowa oraz konstrukcja uderzeniowa, choć przeznaczone do innych zadań, mają podobną konstrukcję i aż w 80% mają te same części. Dzięki temu ich naprawa i serwis są dużo tańsze od konkurencyjnych wiropłatów. W ocenie producenta, zaletą uderzeniowego Vipera jest również to, że dysponuje aż sześcioma zewnętrznymi węzłami uzbrojenia, dzięki czemu może zabrać więcej pocisków i rakiet: od niekierowanych Hydra-70 i kierowanych przeciwpancernych Hellfire, po pociski rakietowe powietrze–powietrze AIM-9.



Niszczyciel czołgów

Choć Boeing AH-64 Apache był już kilkukrotnie pokazywany na MSPO, to maszyna nazywana niszczycielem czołgów, będąca podstawowym śmigłowcem uderzeniowym amerykańskiej armii (US Armed Forces ma ich w służbie ponad 700), zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie i nie inaczej jest na tegorocznych targach. Cechą wyróżniającą (także wizualnie) Apacha jest jego system radarowy, który w najnowszej wersji śmigłowca, oznaczonej jako Guardian, umożliwia nie tylko wykrycie z 16 km maksymalnie 1000 celów, ale również śledzenie aż 256 z nich. Niszczyć je można albo rakietami niekierowanymi Hydra 79, albo pociskami przeciwpancernymi Hellfire bądź też rakietami przeciwlotniczymi AIM-92 Stinger.



AH-64E Guardian wyposażony jest również w sieciocentryczny system dowodzenia i kierowania walką, który umożliwia załodze Apacha dowodzenie różnego typu dronami.

Black Hawk w czerwieni

Innym śmigłowcem, który gości na MSPO po raz kolejny, jest amerykański Black Hawk S70i. Maszynę tę tym razem możemy obejrzeć na targach w rzadko spotykanej wersji – ratowniczej, a dokładniej przeznaczonej dla straży pożarnej.



Pokazywany na targach czerwony Black Hawk to wiropłat zamówiony przez rumuńskich strażaków i poza specjalistycznymi systemami łączności i dowodzenia (dostosowanymi do rumuńskiego systemu zarządzania kryzysowego), dysponuje on Bambi Bucket, czyli pojemnikiem na wodę o pojemności 2,5 tys. l wody.

Leonardo i Perkoz

Włoski koncern Leonardo, którego częścią jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik”, prezentuje na kieleckich targach dwa śmigłowce: wielozadaniowy AW149 i lekki AW109 Trekker.



AW149 jest bardzo dobrze znany polskiej armii, gdyż 32 maszyny tego typu kilka miesięcy temu kupiono w ramach programu „Perkoz”. AW 149 może być skonfigurowany do wykonywania zadań transportowych, wsparcia pola walki, ratownictwa bojowego i morskiego, a w wersji transportowej może zabrać na pokład aż 19 pasażerów.



Drugi z pokazywanych przez koncern Leonardo śmigłowców, AW109 Trekker, to jeden z mniejszych śmigłowców na rynku. Ważący nieco ponad 3 t jest najszybszy w swojej klasie – maksymalna prędkość to 281 km/h, dysponuje także największym zasięgiem – ponad 830 km.

Konkurencja z Airbusa

Z kolei koncern Airbus, konkurencja Leonardo, zdecydował, że w tym roku mocno ograniczy swoją śmigłowcową promocję na MSPO i do stolicy województwa świętokrzyskiego przywiózł jedynie makietę bardzo lekkiego śmigłowca H145. Maszyna, którą wykorzystuje m.in. rodzime Lotnicze Pogotowie Ratownicze (w wersji EC145), waży około 1700 kg i może zabrać na pokład ośmiu pasażerów.



