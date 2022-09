Premiera poduszkowca na MSPO

Poduszkowiec PRC-650 to jeden z produktów premierowo prezentowanych podczas kieleckich targów zbrojeniowych . Jednostka nowej generacji jest w pełni polską myślą konstrukcyjną, a powstała w Instytucie Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz . W Kielcach podczas premiery PRC-650 podpisano także umowę na jej produkcję i sprzedaż. Licencję na to otrzymała firma Farada Group, która zajmuje się m.in. projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem bezzałogowych statków powietrznych.

REKLAMA

– Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 4,5 tys. naukowców, 7 tys. pracowników oraz 26 instytutów badawczych połączonych po to, by skutecznie rozwijać technologie, z których będzie mógł korzystać polski przemysł – mówił tuż przed podpisaniem kontraktu prezes tej organizacji Piotr Dardziński. – Prezentujemy dziś konkretny produkt, nie marzenia, nie plany i pomysły. To wszystko było wcześniej, ale przekuliśmy te idee w konkretny produkt. Poduszkowiec PRC-650 odpowiada na potrzeby rynkowe. Będą z niego korzystać służby specjalne oraz te, które chronią Polaków – dodał Dardziński. Podziękował przy tym inżynierom, którzy zaprojektowali i wybudowali prototyp. Umowę dotyczącą produkcji podpisali w czasie MSPO dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki oraz prezes Farada Group Szymon Kupaj.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Jak informuje SB Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, prace nad poduszkowcem PRC trwały dwa lata. Cechą szczególną konstrukcji jest bardzo łatwy pilotaż, duża stabilność i bezpieczeństwo w czasie lotu. A to, jak przekonują inżynierowie Łukasiewicza, jest istotne zwłaszcza podczas akcji w trudnych warunkach pogodowych.

Poduszkowiec powstał z myślą o potrzebach różnych służb, m.in. policji, straży pożarnej i granicznej, pogotowia wodnego oraz wojska. Jednostka przeznaczona jest do działań ratowniczych i patrolowych na wodach śródlądowych, szczególnie zimą na kruchym lodzie oraz na zbiornikach o niskim stanie wody.

Poduszkowiec patrolowo-ratowniczy PRC-650 to zmodernizowana wersja poprzednich generacji pojazdów projektowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Inżynierowie zwiększyli m.in. prędkość lotu pod wiatr. W konstrukcji zastosowano silnik morski o mocy 200 KM oraz wentylator o powiększonej średnicy do 1600 mm, napędzany przez zmodernizowaną przekładnię pasową. Fartuch typu balonowego gwarantuje stabilność poduszki powietrznej i łatwość pilotażu, a zamontowane na jego spodzie opatentowane łuski zwiększają odporność na rozdarcia. Dzięki poduszce powietrznej o dużej powierzchni ładowność poduszkowca wynosi 900 kg.

Jednostką może podróżować do dziewięciu osób, a w czasie akcji ratunkowej możliwe jest ułożenie poszkodowanego na desce ortopedycznej wzdłuż kabiny. Kokpit wyposażono zaś w system wskaźników oraz komputer pokładowy z nawigacją GPS.