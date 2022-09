Polskie Cougary w kolorze khaki

Pierwsze z trzystu zamówionych w ubiegłym roku opancerzonych wozów Cougar 4x4 trafiły już do jednostek Wojska Polskiego. Przed wejściem do służby musiały zostać przystosowane do wymogów naszej armii. Zajmują się tym wojskowi logistycy, m.in. z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej z Bydgoszczy. Podczas MSPO można zobaczyć Cougara już w polskim malowaniu, czyli w kolorze khaki.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV