3 PBOT znowu się powiększyła

Blisko 100 nowych ochotników z całego województwa dołączyło do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług". Od początku tego roku, to szóste wcielenie ochotników do służby w 3 Podkarpackiej Brygadzie OT.

3 września w Nisku odbyło się powołanie ochotników do służby w strukturach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ochotnicy rozpoczęli pierwszy dzień 16 dniowego szkolenia podstawowego i 8 dniowego wyrównawczego. Szkolenie odbywa w 32. Batalionie Lekkiej Piechoty w Nisku i jest prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Do służby w szeregach 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zgłosiły się głównie osoby młode, które chcą przeznaczyć wrzesień na zdobycie nowych umiejętności. Mimo, że każdy z nich wojskowy mundur założył zapewne z innych pobudek, to od dziś wszystkich łączy jedno hasło „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”.