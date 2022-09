Rok historycznych zakupów dla wojska

Serdecznie pozdrawiam organizatorów, wystawców oraz wszystkich uczestników XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach – największych w naszej części Europy targów zbrojeniowych. Duża liczba zagranicznych delegacji zgromadzonych na tegorocznym salonie podkreśla rangę kieleckich targów, natomiast liczna obecność rodzimych firm i przedsiębiorstw potwierdza ich zdolność do konkurowania z największymi producentami uzbrojenia w świecie. Szczególnie pozdrawiam przedstawicieli Turcji, państwa wiodącego na tegorocznej edycji MSPO.

Dzisiejszy żołnierz potrzebuje profesjonalnego, skutecznego, wysoko zaawansowanego technologicznie uzbrojenia. To właśnie nowoczesny sprzęt w połączeniu z optymalnym wyszkoleniem gwarantuje zdobycie przewagi na współczesnym i przyszłym polu walki. Dlatego jednym z fundamentów procesu profesjonalizacji sił zbrojnych musi być przemyślana i sprawna modernizacja techniczna. Dzięki obwiązującej Ustawie o obronie Ojczyzny, jak również wprowadzonym przez rząd rozwiązaniom umożliwiającym dodatkowe finansowanie sił zbrojnych zostały stworzone dogodne warunki do rozwoju i modernizacji Wojska Polskiego. W rezultacie obecny rok pod względem skali i tempa zakupów uzbrojenia stał się wręcz historyczny.



Zakres tegorocznych umów zawartych przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest bezprecedensowy w całym procesie modernizacji sprzętowej sił zbrojnych po 1989 roku. Pozyskano fregaty w ramach programu „Miecznik” i zdecydowano o zbudowaniu kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II. Znacząco zwiększy to siłę polskiej Marynarki Wojennej, a dodatkowo, dzięki współpracy z kooperantami zagranicznymi, polskie stocznie zyskają nowe technologie i zdolności do budowy przyszłych okrętów. Zostały zakupione polskie bezzałogowe systemy powietrzne i amunicja krążąca. Do sił zbrojnych trafi więcej nowoczesnych, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Kupiono 250 nowoczesnych czołgów Abrams. Wyposażenie polskiego wojska wzbogaci się też o „małą Narew” – dwie jednostki ogniowe wyprodukowane przy udziale rodzimego przemysłu. Od PZL Świdnik pozyskane zostaną 32 śmigłowce AW149. Podpisano umowę ramową na niszczyciele czołgów Ottokar Brzoza. I wreszcie, Polska nawiązała współpracę z Republiką Korei, co zaowocowało podpisaniem trzech umów ramowych na zakup 48 lekkich myśliwców, 1000 czołgów i ponad 600 haubic. Kooperacji tej towarzyszyć ma transfer technologii, który pozwoli stworzyć w Polsce zdolności przemysłowe w zakresie techniki pancernej i artyleryjskiej.



To tylko wybrane przykłady, które dobitnie pokazują, jak państwo polskie podchodzi dziś do spraw bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP oczekuję, że proces modernizacji technicznej naszej armii będzie dalej konsekwentnie realizowany, a rodzimy przemysł obronny będzie w jeszcze większym stopniu w nim uczestniczył. Musimy pamiętać, że przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego stanowią integralny element systemu bezpieczeństwa państwa. Bez ich udziału i szerokiego zaangażowania nie jest możliwe wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, co bezsprzecznie pokazuje wojna na Ukrainie.



Jestem głęboko przekonany, że wiele z prezentowanego na tegorocznym Salonie sprzętu wojskowego znajdzie się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, a towarzyszące targom konferencje, seminaria i debaty staną się zalążkiem przyszłej krajowej i międzynarodowej współpracy przemysłowej.



Raz jeszcze przekazuję serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 30-lecia MSPO i gratuluję organizatorom tego cennego, mającego już wieloletnią tradycję wydarzenia, które znakomicie promuje polską gospodarkę i cieszy się uznaniem w świecie. Będzie mi również niezmiernie miło po raz kolejny przyznać nagrodę Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP – nagrody, której inicjatorem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.



List do uczestników XXX MSPO został odczytany przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha.

Źródło: prezydent.pl