Najlepsi biegacze Wojsk Obrony Terytorialnej rywalizowali w bydgoskim Myślęcinku

3 i 4 września 2022 r. bydgoski Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek gościł ponad 260 najlepszych biegaczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze, którzy na co dzień służą w brygadach, centrach szkoleń i Dowództwie WOT rywalizowali o tytuły najszybszych biegaczy na wymagających trasach przygotowanych przez 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę OT.

Zawody w biegach przełajowych były jedną z cyklu imprez współzawodnictwa sportowego najmłodszego, piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Oprócz biegania żołnierze konkurują między innymi w turniejach piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, zawodach pływackich czy biathlonie letnim. Konkurencji jest wiele, jednak wszystkim przyświecają te same cele: budowanie tężyzny fizycznej, motywacja do wysiłku oraz konkurencji poprzez dobrą zabawę. Każdy żołnierz czy to zawodowy, czy pełniący terytorialną służbę wojskową co roku zdaje egzamin z wychowania fizycznego. Ci, którzy przyjeżdżają na zawody na szczeblu Wojsk Obrony Terytorialnej, są wyłaniani podczas zawodów na poziomie brygad i centrów szkoleń. Są inspiracją i wzorem dla swoich kolegów.

Obowiązkowe egzaminy z wychowania fizycznego wróciły w tym roku po 2 latach przerwy spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2. Współzawodnictwo sportowe w Wojskach Obrony Terytorialnej, jak i całych Siłach Zbrojnych RP jest dodatkową motywacją. Mierzenie się z najlepszymi i możliwość wymiany doświadczeń stanowią cenne wskazówki do dalszych treningów i poprawy własnych wyników. W końcu rozwój jest niezwykle istotny dla każdego sportowca. Wojska Obrony Terytorialnej, które umożliwiają łączenie pracy ze służbą wojskową, mają w swoich szeregach zawodowych sportowców z wieloma sukcesami. Terytorialsów jest już ponad 33 tys. i są wśród nich nawet olimpijczycy.