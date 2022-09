Terytorialsi uczcili pamięć bohaterów pochowanych na Łączce

- To, że możemy tutaj dzisiaj być, to ogromne wyróżnienie dla nas żołnierzy. Upamiętnienie bohaterów, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę to przede wszystkim oddanie im hołdu. Musimy tą pamięć pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom, tak żeby nasi młodzi rodacy wyrastali w duchu patriotyzmu i wartości za które oddali życie nasi poprzednicy. My, żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, mając za swojego patrona żołnierza niezłomnego ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, robimy wszystko by ta pamięć nie zaginęła, nigdy nie została wymazana – powiedział w swoim wystąpieniu dowódca 5 MBOT, płk Gurgielewicz.

Urna z pobraną ziemią, została przekazana Księdzu Proboszczowi parafii Św. Macieja w Pawłowie Kościelnym, natomiast 2 października br. zostanie umieszczona w Pomniku Bohaterów Niepodległości na cmentarzu parafialnym w Pawłowie Kościelnym wraz z dwiema innymi urnami: z ziemią z mogił Żołnierzy Brygady Syberyjskiej poległych w okolicach Chorzel w 1920 roku w starciu z bolszewickim najeźdźcą oraz urna z ziemią z pola bitwy pod Kamienną Górą, gdzie polegli w 1939 roku żołnierze 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich walcząc w obronie Ojczyzny z niemieckim agresorem.

Tekst: st. szer. Aneta Szczepaniak/5. MBOT