Razem wzmacniamy bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardzo się cieszę z naszego spotkania i możliwości rozmowy na temat bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO. Bardzo się cieszę, że podzielamy zagrożenia i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi. Tą podstawową odpowiedzią na te zagrożenia jest to, że wzmacniamy nasze siły zbrojne, że nasi żołnierze współpracują z sobą – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak po spotkaniu z ministrem obrony Rumunii.

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz pomoc udzielana Ukrainie po rosyjskiej agresji na ten kraj – to główne tematy rozmów Mariusza Błaszczaka, szefa MON i Vasile Dincu, ministra obrony Rumunii.

W poniedziałek 5 września szefowie resortów obrony Polski i Rumunii spotkali się w koszarach 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, aby przedyskutować sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz priorytety modernizacyjne armii obu państw.



- Żołnierze Rumuńscy są w Polsce, my jesteśmy obecni w Rumunii. To jest właśnie praktyczne budowanie interoperacyjności pomiędzy naszymi wojskami – podkreślił podczas spotkania wicepremier.



- Podzielamy to wszystko, co związane jest z naszą aktywnością na forum NATO i Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę z tego, że Rumunia wspiera nasze starania o to, żeby wydatki na obronność zostały wyłączone z procedury deficytu. Dlatego, że wzmacniając siły zbrojne dbamy nie tylko o bezpieczeństwo Polski i Rumunii, ale także o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - podkreślił szef resortu obrony Polski.