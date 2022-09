Partnerstwo kluczem do sukcesu

W październiku rozpocznie się proces integracji i kontroli systemu Wisła, czyli SICO [System Integration and Check-Out]. Sprzęt, który dostarcza Raytheon Missiles & Defense, jest już w Polsce i będzie gotowy do realizacji SICO.

W jakim stopniu zestawy Patriot zrewolucjonizują polską obronę powietrzną?

Dzięki wprowadzeniu tego sprzętu do swojej armii Polska będzie korzystać z najbardziej wydajnego i sprawdzonego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na świecie, który jest cały czas unowocześniany, aby wyprzedzić pojawiające się nowe zagrożenia.

Z jakich elementów będą się składać baterie dostarczane do polskiej armii?

Elementy baterii w programie „Wisła” to m.in. zestaw radarowy Patriot konfiguracja 3+, stanowisko kierowania walką ECS [Engagement Control Station], wyrzutnie M903, zespół zasilający w energię elektryczną EPP [Electric Power Plant] oraz kontenery naczepowe na sprzęt do obsługi technicznej.

Kto nadzoruje proces integracji elementów wyprodukowanych w Polsce z amerykańskimi?

Integracja elementów polskiej produkcji, czyli wyrzutni M903 oraz kontenerów naczepowych na sprzęt do obsługi technicznej, z dostarczonymi przez Raytheon Missiles & Defense komponentami amerykańskimi odbędzie się podczas rozpoczynającego się w październiku procesu integracji i kontroli systemów SICO, realizowanego pod nadzorem rządu USA.

Jak Raytheon ocenia współpracę z polskimi firmami zajmującymi się produkcją baterii Patriot, m.in. Hutą Stalowa Wola, Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi i Zakładami Mechanicznymi Tarnów?

Firma Raytheon Missiles & Defense zawarła kontrakt z dziewięcioma polskimi partnerami na realizację pierwszej fazy programu „Wisła”. Polscy partnerzy wnieśli swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, toteż współpraca układa się znakomicie na wielu płaszczyznach. Umożliwiła ona terminowe dostarczenie wyprodukowanych w Polsce głównych elementów zestawu Patriot. Oczywiście, żaden program rozwojowy nie jest pozbawiony wyzwań, ale silne partnerstwo okazało się tutaj kluczem do sukcesu.

Jakie są perspektywy eksportowe dla polskich firm współpracujących z Raytheonem?

Polscy partnerzy znaleźli się w gronie dostawców Raytheona i w przyszłości będą mogli starać się o nowe zamówienia w globalnym łańcuchu dostaw. Zarówno PIT Radwar, jak i Teldat już dostarczają sprzęt w ramach innych międzynarodowych programów dotyczących systemu Patriot.

Co obejmuje offset w ramach pierwszej fazy programu „Wisła”? Z jakimi firmami zostały podpisane umowy?

Pierwsza faza obejmuje projekty mające na celu przeszkolenie i przygotowanie offsetobiorców ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej do projektowania i utrzymywania systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Wśród nich wymienię choćby Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, którego pracownicy mogą teraz kwalifikować i certyfikować wyprodukowane w Polsce wyrzutnie i pojazdy systemu Patriot, oraz PIT-Radwar będący odbiorcą systemu zarządzania logistyką EAGLE firmy Raytheon Intelligence & Space. Zakres ostatniej części offsetu jest przedmiotem rozmów z Departamentem Umów Offsetowych PGZ.

Dlaczego tak długo trwało negocjowanie umów offsetowych?

Raytheon starał się zapewnić Polsce jak największe korzyści z tytułu umowy offsetowej, dlatego potrzeba było trochę czasu, aby upewnić się, że przekazywana technologia spełnia oczekiwania. Jednak finalizacja umów offsetowych nie wpłynęła na naszą współpracę z polskim przemysłem ani na nasze zobowiązania odnośnie do dostaw dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jaka jest oferta Raytheona w ramach drugiej fazy programu „Wisła”? Czy chodzi o transfer ewentualnych technologii i zobowiązania offsetowe?

Podstawowym nowym elementem, który Raytheon Missiles & Defense oferuje w drugiej fazie, jest radar LTAMDS [Lower Tier Air and Missile Defense Sensor]. Rozpoczęliśmy już rozmowy na temat potencjalnego zaangażowania polskiego przemysłu w projekty związane z tym radarem w fazie drugiej.

To są bardzo nowoczesne radary?

LTAMDS to urządzenia najnowszej generacji, dające wyjątkowe możliwości w walce z różnego rodzaju zagrożeniami. Zapewniają wykrywanie w zakresie 360°, wykorzystując takie technologie, jak antena z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA [Active Electronically Scanned Array] czy układy oparte na GaN [azotku galu]. Raytheon Missiles & Defense ma w Massachusetts zakład, który wytwarza GaN na potrzeby sprzętu wojskowego.

Polska nie ukrywa, że chce uzbroić zestawy Patriot w programie „Wisła” w rakiety niskokosztowe. Jaka jest oferta Raytheona w tej dziedzinie, mając na uwadze, że MON chce, aby te rakiety były produkowane w Polsce?

Wciąż uważamy, że nasze rakiety SkyCeptor mogą być brane pod uwagę jako propozycja pocisku przechwytującego typu hit-to-kill, który dobrze wpisuje się w planowany przez Polskę system obrony powietrznej i przeciwrakietowej. SkyCeptor wzbudzają duże zainteresowanie na świecie, ale istnieje możliwość produkowania ich w Polsce, jeśli będzie ona zainteresowana.

Polskie siły zbrojne zamówiły w ramach programu „Harpia” samoloty F-35, a Raytheon produkuje zaawansowane uzbrojenie do tych maszyn, które mogłoby być wytwarzane w naszym kraju. Jaka jest propozycja Raytheon Missiles & Defense dla polskiego przemysłu w tej dziedzinie?

Raytheon Missiles & Defense zamierza ściśle współdziałać z Ministerstwem Obrony Narodowej i polskim przemysłem, aby zapewnić najbardziej zaawansowane systemy do polskich F-35. W przypadku pocisków powietrze–ziemia będzie to inteligentna broń StormBreaker, w której wykorzystuje się technologię sieciową do zdalnego likwidowania stacjonarnych lub ruchomych celów. Przykładem pocisków powietrze–powietrze może być nowy pocisk AMRAAM C8, zapewniający zwiększony zasięg i lepszą zdolność do zwalczania zaawansowanych zagrożeń w regionie. Jest za wcześnie, by mówić o szczegółach dotyczących udziału polskiego przemysłu w programie „Harpia”, niemniej jednak mamy nadzieję, że program ten otworzy nowe możliwości partnerskiej współpracy RMD z polskim przemysłem.