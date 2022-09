Jubileuszowa edycja MSPO

Najnowsze i najciekawsze produkty przemysłu zbrojeniowego. Największe polskie firmy oraz liderzy globalnych rynków. Broń, która już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz taka, którą nasi żołnierze dopiero się interesują. Jak co roku Kielce na tydzień staną się stolicą zbrojeniówki. Zapraszamy na XXX edycję Międzynarodowego Salonu Przemysłu Zbrojeniowego.





Ostatnie dwie edycje Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach nie były łatwe dla jego organizatorów. Wprawdzie MSPO udało się utrzymać status trzeciej co do wielkości imprezy wystawienniczej branży obronnej w Europie, po paryskim Eurosatory i londyńskim DSEI, to ubytek wystawców względem poprzednich lat (około 300 w porównaniu do 500 z lat poprzednich), był znaczący. Wszystko wskazuje jednak, że MSPO „pandemiczny kryzys” ma za sobą. Tegoroczna, XXX edycja targów, zapowiada się rekordowo. Na prawie 30 000 mkw powierzchni wystawienniczej swoje wyroby zaprezentuje ponad 600 firm, czyli najwięcej w historii imprezy. Rekordowa ma być również liczba rządowych delegacji z całego świata (organizatorzy wstrzymują się jeszcze z ujawnieniem dokładnych danych) oraz liczba osób zwiedzających targi, których ma być powyżej 50 tysięcy.



PGZ pokaże siłę



Tradycyjnie największe stoisko na MSPO, czyli całą halę „C” oraz dużą część wystawy zewnętrznej, zajmie ekspozycja Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz spółek wchodzących w skład narodowego holdingu.



Grupa zaprezentuje w Kielcach m.in. najnowszą wersję bezzałogowego statku powietrznego o kryptonimie „Orlik” (opracowywany na potrzeby Wojska Polskiego przez konsorcjum w składzie: PGZ, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oraz PIT-Radwar) czy opracowany przez Hutę Stalowa Wola na potrzeby programu niszczyciela czołgów „Ottokar-Brzoza” pojazd taktyczny 4x4 w wersji wozu dowodzenia. Zainteresowaniem gości targów cieszyć się będę na pewno także zmodernizowany Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak – w wersji mid-life upgrade; przeznaczony dla pododdziałów moździerzy Rak artyleryjski wóz rozpoznania na podwoziu Rosomaka oraz ciężarówki Jelcza opracowane na potrzeby programu „Wisła”, w tym podwozia do radarów.





Z innych produktów, które pokaże na MSPO Polska Grupa Zbrojeniowa uwagę przyciągną strzeleckie nowości z Fabryki Broni „Łucznik” Radom, najnowsza odmiana przeciwpancernego pocisku kierowanego Pirat, system do zwalczania dronów zainstalowany na podwoziu samochodu Ford oraz opracowywana z myślą o fregatach rakietowych Miecznik armata okrętowa OSU-35K.



Ciekawostki z targowych stoisk sektora prywatnego



Grupa WB na swoim stoisku oprócz swoich flagowych produktów, takich jak system amunicji krążącej Warmate czy bezzałogowy statek powietrzny FT-5, zaprezentuje między innymi symulator szkolenia samobieżnego moździerza Rak czy służący do ochrony infrastruktury krytycznej system ochrony Amsta. Każdy będzie mógł też zobaczyć całą gamę produkowanego przez Grupę WB sprzętu, zaimplementowaną na różnego rodzaju pojazdach. Oczywiście nie zabraknie też nowości. Wśród nich będzie m.in. system łączności Guarana oraz propozycja, jaką WB chce zaoferować wojsku w ramach programu Gryf.



Swoje stoisko na MSPO będą miały m.in. Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, należące do koncernu Lockheed Martin. – Będzie można nas znaleźć w trzech miejscach Targów w Kielcach. Na zewnątrz hali F, przy wejściu od strony Centrum Kongresowego usytuowana będzie wystawa statyczna PZL Mielec śmigłowca S-70 Black Hawk. W środku hali na stoisku F5 oraz F2 będzie można zobaczyć pełnowymiarowy model samolotu F-35 firmy Lockheed Martin – mówi Agnieszka Gąsiewska, PR & marketing manager. Firma zaprezentuje również symulator kokpitu F-16 Block 70, będzie też gościć studentów Politechniki Warszawskiej, którzy pokażą swoje wielokrotnie nagradzane bezzałogowe platformy powietrzne.



– Na MSPO będziemy prezentować nasze rozwiązania dla przemysłu obronnego i kosmicznego – zapowiada Ewa Poławska, dyrektor działu komunikacji firmy Thorium Space. Będą to m.in. projekt satelity SmallGeo na orbitę geostacjonarną oraz o współpracy z Teledyne e2v nad zwiększeniem wydajności satelitów.



W hali D będzie można odwiedzić stoisko firmy KenBIT, która specjalizuje się w technologiach związanych z cyfrową łącznością radiową, satelitarną i przewodową – lądową i morską. Firma jest producentem systemu zarządzania polem walki „Hektor”, który jest w pełni interoperacyjny z systemami NATO.



ND SatCom specjalizuje się w integracji i dostawie systemów łączności satelitarnej dla wojska. W Kielcach firma pokaże swój flagowy produkt, czyli modem łączności satelitarnej SKYWAN 5G w wersji SR-X, z którego korzysta już Wojsko Polskie oraz terminal MTF 1500. Modem i terminal umożliwiają łączność w każdych warunkach pogodowych, łączność pojazdów w ruchu (tzw. satcom on the move), umożliwiają także łączność śmigłowców z ziemią (tzw. airborne satcom).



Spółka Air-Pol zaprezentuje spadochrony desantowe, ratownicze oraz te, umożliwiające skoki w systemach HALO-HAHO. W tej ostatniej grupie znajdą się dwie konstrukcje: Feniks Future, przeznaczony do skoków z aparatura tlenową, oraz system Feniks Military G-9 do skoków z dużych wysokości i długich przelotów na otwartej czaszy spadochronu. Pośród spadochronów desantowych prezentowana będzie konstrukcja AD-95 serii trzeciej ze spadochronem zapasowym w trzech rodzajach kamuflażu.



W Kielcach będzie obecna także firma DSV, jedna z trzech największych firm rynku spedycji morskiej i lotniczej. – Zajmujemy się dostarczaniem usług, również tych związanych ze spedycją produktów militarnych. To zarówno przesyłki wymagające czarteru statków lub samolotów, ale też specjalnego nadzoru czy monitoringu online – mówi Krzysztof Osik, branch manager DSV.

Po raz pierwszy w MSPO będzie uczestniczyć pochodząca z Danii firma Jabra, producent profesjonalnych rozwiązań audio i wideo. – Na targach zaprezentujemy zarówno nasze zestawy słuchawkowe, które firmy z sektora obronnego już bardzo dobrze znają, ale także nowości, takie jak słuchawki Engage 55 oferujące najwyższy poziom zabezpieczeń w standardzie DECT z szyfrowaniem 256-bitowym klasy wojskowej – mówi Radosław Tokarski z firmy Jabra. Na stosiku firmy, będzie można się także zapoznać z szeregiem rozwiązań ułatwiających prowadzenie tele i video konferencji. Jedna z propozycji to videobar PanaCast 50, który umożliwia prowadzenie transmisji z kamery o możliwości rejestracji obrazu 180 stopni i rozdzielczości 4K.

Międzynarodowy wymiar MSPO



Organizatorzy MSPO szczycą się, że targi co roku przyciągają wielu zagranicznych wystawców. W tym roku zainteresowanie imprezą ze strony świata jest szczególnie duże. W imprezie wezmą udział firmy z 33 krajów. Najwięcej z USA i Niemiec, odpowiednio 43 i 32 wystawców. Boom na rynku zamówień rządowych, wywołany wojną w Ukrainie i sprzętową pomocą, jakiej udzieliły temu państwu niemal wszystkie kraje Europy, sprawia, że wystawcy liczą na zwiększone zainteresowanie uzbrojeniem pokazywanym na MSPO. Co za tym idzie, możemy się spodziewać, że liczba transakcji, które będą miały w Kielcach swój początek lub finał będzie wyjątkowo duża.





Szczególną rolę – bo tzw. państwa wiodącego – przyjęła na siebie w tym roku Turcja. Na targach zaprezentuje się prawie trzydzieści firm znad Bosforu, które promować będą bardzo szeroki zakres sprzętu i uzbrojenia wojskowego – od dronów (zwiedzający targi będą mogli zobaczyć m.in. osławione drony Bayraktar TB-2, które niedługo wejdą na wyposażenie Wojska Polskiego), poprzez różnego typu pociski rakietowe i bomby (m.in. firmy Roketsan), aż po kołowe transportery opancerzone.



Śmigłowce na MSPO



Sprzętem wojskowym, który jak wiele wskazuje, będzie wizytówką tegorocznego MSPO, są śmigłowce. W tym roku pojawi się ich w Kielcach rekordowo dużo – bo aż osiem. Co ważne, na targach będzie można zobaczyć nie tylko dobrze znane już branżowym specjalistom maszyny jak uderzeniowy Boeing AH-64 Apache, transportowiec Boeing CH-47 Chinook czy wielozadaniowy Black Hawk.



Zwiedzający MSPO będą mogli zapoznać się również z lekkim śmigłowcem szkoleniowym Robinson R-44 (należącym do Lotniczej Akademii Wojskowej) i dwoma wiropłatami oferowanymi przez koncern Leonardo i PZL Świdnik – AW149 oraz AW109 Trekker. Przypomnijmy, że Polska niedawno kupiła maszyny AW149 w ramach programu „Perkoz”. Targową nowością będą, nie pokazywane do tej pory w Polsce, dwie konstrukcje amerykańskiego koncernu lotniczego Bell – maszyna uderzeniowa Bell AH-1Z Viper oraz wielozadaniowy wiropłat Bell UH-1Y Venom.



Wystawa Sił Zbrojnych RP



Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach jest Wystawa Sił Zbrojnych RP, którą zwiedzać można aż do 10 września (sobota jest tzw. dniem otwartym, przeznaczonym dla zwiedzających spoza branży zbrojeniowej). Tegoroczna wystawa nosi tytuł „Obrona ojczyzny to zaszczytny obowiązek każdego żołnierza” i będzie można na niej obejrzeć najnowsze wyposażenie i sprzęt wojskowy Wojska Polskiego. Żołnierze zaprezentują m.in. czołgi Leopard 2PL, wozy inżynieryjne, różnego typu kołowe transportery opancerzone Rosomak, moździerze Rak, armatohaubice Krab, radary Soła, zestawy przeciwlotnicze Poprad i Pilica, ciężarówki Jelcz w kilku wersjach.



Seminaria i konferencje



Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach MSPO odbędzie się kilkanaście konferencji, seminariów oraz briefingów. Pierwszego dnia targów zaplanowano m.in. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt: „Konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego” – zorganizowaną przez Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych wraz z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK; a także konferencja naukowa Akademii Sztuki Wojennej „Wielowymiarowość zagrożeń rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie". Drugiego dnia MSPO Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej zapraszają natomiast na seminarium pt. „Możliwości współpracy z armią amerykańską w Polsce”.



Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach otwarty będzie w dniach 6-9 września br. w godzinach od 10 do 17 (9 września do 15.00). W sobotę – 10 września – Dzień Otwarty w godzinach 10-17.