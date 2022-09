Wolna Polska wypełnia obowiązek pamięci

Przed świtem 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia wojny dokonała napaści na niepodległą II Rzeczpospolitą. Hitlerowcy zaatakowali jednocześnie w wielu miejscach. Lotnictwo niemieckie rozpoczęło bestialski nalot na bezbronny przygraniczny Wieluń: miasto zostało w większości unicestwione, a jego cywilni mieszkańcy zdziesiątkowani. W tym samym czasie od strony Malborka w Prusach Wschodnich Niemcy uderzyli przez graniczną stację kolejową w Szymankowie, bezskutecznie usiłując przechwycić mosty na Wiśle w polskim Tczewie. Z kolei stojący w porcie gdańskim pancernik „Schleswig–Holstein” otworzył ogień w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej, znajdującej się na Westerplatte. Jej niewiele ponaddwustuosobowa polska załoga przez tydzień opierała się blisko dwudziestokrotnie większym siłom nieprzyjaciela, odpierając kilkanaście szturmów i wytrzymując nieustanną nawałę ogniową z wody, powietrza i lądu. Wreszcie, w samym Gdańsku Niemcy napadli na siedzibę Poczty Polskiej; jej obrońcy – skapitulowawszy po heroicznej walce – zostali zbrodniczo wymordowani.

Dziś, w 83. rocznicę tamtych dramatycznych wydarzeń, składamy hołd naszym narodowym bohaterom – obrońcom Ojczyzny. W miejscach uświęconych krwią polskich żołnierzy i cywili oddajemy cześć pamięci rodaków, których heroiczna postawa, determinacja, patriotyzm i poświęcenie zapisały się w księdze chwały oręża polskiego. Nie ustajemy również w wysiłkach, wciąż odnajdując i identyfikując poległych i zabitych, którzy mimo upływu tak długiego czasu dotychczas nie doczekali się pochówku z należnymi honorami. Wolna Polska wypełnia wobec nich obowiązek pamięci i tę ostatnią powinność. Pamiętamy o wszystkich ofiarach hekatomby, którą przyniosła naszemu narodowi rozpoczęta przed 83 laty wojna, i o niewyobrażalnych zniszczeniach kraju. Straty – ludzkie i materialne – o takiej skali wpływają bowiem na naszą teraźniejszość i pozostaną brzemienne w skutki jeszcze przez wiele pokoleń.

Ofiara naszych przodków i poprzedników, którzy płacili życiem za prawo do posiadania własnego suwerennego państwa, zobowiązuje nas, ich współczesnych następców, także do tego, by z bohaterskiej historii czerpać mądrość i wyciągać wnioski na przyszłość. Pomni, że ich heroiczny i długotrwały opór był możliwy dzięki etosowi, morale i woli walki w obronie niepodległej Ojczyzny oraz dobremu, fachowemu przygotowaniu wojskowemu, podejmujemy dziś wielki wysiłek modernizacji i rozbudowy Sił Zbrojnych. Codzienna patriotyczna służba i troska o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej stanowią najdoskonalszą odpowiedź na wezwanie, które płynie z naszych historycznych doświadczeń. Dlatego – również w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę – umacniamy dziś sojusze i zacieśniamy współpracę z partnerami w NATO, zarazem wzmacniając własny potencjał obronny. Podjęliśmy historyczną decyzję o radykalnym wzroście finansowania i liczebności armii. Winniśmy też rozwijać powszechne umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych i zdolności do zapewnienia ochrony współobywatelom.

Jestem przekonany, że razem z innymi państwami, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi przywrócimy pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie. Zobowiązuje nas do tego pamięć o bohaterskich obrońcach z 1939 roku i naszych rodakach walczących o wolność na wszystkich frontach II wojny światowej.

Cześć i chwała żołnierzom Rzeczypospolitej!

Wieczna pamięć poległym i pomordowanym za Ojczyznę!

Niech żyje wolna i niepodległa Polska!