Tajwan na celowniku

Stosunki amerykańsko-chińskie od kilku lat bywają określane przez komentatorów mianem nowej zimnej wojny, jednak ostatnio pojawiły się obawy, że kolejny w historii kryzys tajwański może przerodzić się w gorący konflikt. Które z mocarstw miałoby w nim więcej do stracenia?

Wydaje się, że Stany Zjednoczone celowo grają od kilku miesięcy kartą tajwańską. Przypomnijmy, że podczas swej majowej podróży do Japonii i Republiki Korei prezydent Joe Biden wypowiedział niezwykle istotne słowa o tym, że USA staną w obronie Republiki Chińskiej (tak brzmi oficjalna nazwa Tajwanu) w razie agresji ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Tego rodzaju deklaracje nie padały z ust wyższych urzędników amerykańskich przez dekady, a ich wypowiedzenie nie było lapsusem językowym, lecz celowym działaniem. Oczywiście spotkało się to z natychmiastową reakcją i potępieniem ze strony Pekinu, jednak do prawdziwego kryzysu miało dopiero dojść.

2 sierpnia tego roku na Tajwanie wylądowała Nancy Pelosi, przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów. Pytanie, czy faktycznie dojdzie do tej wizyty, rozgrzewało chińskie media już na kilka dni wcześniej. Były redaktor naczelny państwowego dziennika „Global Times” stwierdził otwarcie, że jeśli Pelosi przyleci eskortowana, jak spekulowano, przez amerykańskie myśliwce, będzie to oznaczało początek inwazji i jej samolot powinien zostać strącony. Ostatecznie do żadnego incydentu nie doszło, jednak zdecydowana reakcja Pekinu była nieunikniona. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza rozpoczęła serię manewrów na wodach i w obrębie przestrzeni powietrznej zbuntowanej prowincji. Warto w tym miejscu odnotować, że gdy do podobnych wydarzeń doszło w trakcie poprzednich kryzysów tajwańskich w latach 1995–1996, Stany Zjednoczone zareagowały wysłaniem w region najpierw jednej, a następnie drugiej lotniskowcowej grupy bojowej. Tym razem USA nie pokusiły się o żadną formę reakcji wojskowej. Dzisiejsze Chiny są zupełnie innym państwem niż były ćwierć wieku temu, a marynarka wojenna, siły powietrzne i strategiczne wojska rakietowe dysponują szeregiem możliwości limitujących akces do wód wewnątrz tzw. pierwszej linii wysp. Amerykanie doskonale zdają sobie z tego sprawę, stąd też ich reakcja była mocno wyważona.