Nie warto iść na kompromis ze złem

1 września 1939 roku uderzeniem Niemców na Polskę rozpoczęła się druga wojna światowa. Kiedy odpieraliśmy wroga na zachodzie, 17 września ze wschodu zaatakowała nas Armia Czerwona. Przymierze zła spod znaku swastyki oraz sierpa i młota zostało przypieczętowane. Polscy żołnierze stanęli do walki, a naród od pierwszych dni doświadczył brutalności agresorów. Ale w walce na dwa fronty, bez militarnego wsparcia sojuszników, nie mieliśmy szans. Mimo to nie złożyliśmy broni, fenomen polskiego państwa podziemnego z powołanym wojskiem – Armią Krajową – do dziś nie ma sobie równych na całym świecie. Mimo pięciu lat okupacji, terroru, masowej eksterminacji naszego narodu, zhańbienia przez Niemców naszej ziemi siecią fabryk śmierci – niemieckich obozów koncentracyjnych, nie straciliśmy nadziei, że Polska po raz kolejny odzyska niepodległość. Ta wojna jest zbiorowym, tragicznym doświadczeniem wielu państw Europy i świata.

Ale dla nas, Polaków wykrwawionych walką na dwa fronty z brutalnymi siłami Niemiec i Związku Radzieckiego, walczących ofiarnie niemal na wszystkich frontach świata, koniec wojny z Niemcami był początkiem nowej, sowieckiej dominacji.

Nie istnieje jednak na świecie żadna zewnętrzna siła, która zmusiłaby nas, Polaków, do pogodzenia się ze zniewoleniem. Nigdy też mentalnie nasz naród nie uległ wpływom kłamstwa, przemocy oraz pogardy dla ludzkiego życia.

Druga wojna światowa wciąż jest dla nas bolesną raną. Powinna też być lekcją dla wszystkich, że nie warto dla „doraźnego spokoju” iść na kompromis ze złem i ustępować mu pola. Dowodem jest obecna wojna, w której Ukraińcy, wspierani przez wolne narody, toczą heroiczną walkę z odwiecznym rosyjskim agresorem.

Analizujemy to zagrożenie i reagujemy na nie. Wzmacniamy nasze Siły Zbrojne. Współczesne Wojsko Polskie jest silne, profesjonalne i dysponuje coraz nowocześniejszym sprzętem. Jesteśmy ważnym i cenionym sojusznikiem.

Polscy żołnierze stoją na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Są zmotywowani i pamiętają o historii. Odwaga, waleczność i ofiara krwi żołnierza polskiego jest naszą dumą. Budzi nasz podziw, szacunek i wdzięczność. Polska nigdy o nich nie zapomni.

Cześć i chwała Bohaterom!

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej przygotowaliśmy specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”.



Mecenasem publikacji jest Polska Grupa Zbrojeniowa.



Zapraszamy do lektury!