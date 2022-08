„Niezłomny” – zwyciężą najsilniejsi!

Kilkunastokilometrowe marsze z plecakiem, do wykonania niezliczona liczba pompek i zjazd z dwunastometrowej wieży na linie. To niektóre zadania, z jakimi muszą poradzić sobie kandydaci w projekcie „Niezłomny”. Do eliminacji zgłosiło się 30 śmiałków. Przetrwało 11.

Gra rozpoczęła się od eliminacji i wstępnej preselekcji. Kolejny etap, to przetrwanie trzech dni spędzonych na ćwiczeniach i zadaniach, jakie przygotowali dla żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej instruktorzy.

Idealny kandydat, to taki, który nie boi się wyzwań i chce sprawdzić, dokąd sięgają granice jego wytrzymałości psycho-fizycznej. Zadania, z którymi musieli zmierzyć się żołnierze, wymagały skupienia - to m.in. nauka wiersza podczas ogromnego wysiłku fizycznego. Każdemu zawodnikowi nadano numer, którym musiał się posługiwać. Na poszczególnych punktach, sędziowie oceniali jakość wykonania zadań i dokonywali selekcji. Osoba, która zebrała trzy minusy w ciągu dnia- odpadała z konkurencji o tytuł „Niezłomnego” a to oznaczało powrót do domu. Na odpoczynek w ciągu całego dnia żołnierze mieli zaledwie 3 godziny.